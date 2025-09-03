Caso Grillo jr: salta la sentenza, grave lutto per presidente collegio**

Tempio Pausania, 3 set. (Adnkronos) - Per un improvviso grave lutto che la notte scorsa ha colpito il Presidente del collegio, salta oggi la sentenza del processo per stupro di gruppo a carico di Ciro Grillo e di suoi tre amici. Questa mattina erano previste le ultime controrepliche della difesa dei...

Tempio Pausania, 3 set. (Adnkronos) – Per un improvviso grave lutto che la notte scorsa ha colpito il Presidente del collegio, salta oggi la sentenza del processo per stupro di gruppo a carico di Ciro Grillo e di suoi tre amici. Questa mattina erano previste le ultime controrepliche della difesa dei quattro imputati. E subito dopo il collegio, presieduto da Marco Contu, si sarebbe dovuto ritirare in camera di consiglio per emettere la sentenza.

La Procura ha chiesto la condanna a nove anni per Ciro Grillo, Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta. Ma l’udienza salterà a causa del grave lutto che la notte scorsa ha colpito il presidente Contu. L'udienza è stata aperta e subito rinviata. "Purtroppo avete appreso la notizia, ora bisogna cercare di trovare una soluzione", ha detto la giudice a latere Pinna.