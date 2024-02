Si aprirà domani il processo davanti alla prima Corte d’Assise a carico di quattro 007 egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell’omicidio di Giulio Regeni. Tra i testimoni anche Matteo Renzi e Paolo Gentiloni.

I testimoni

Tra i nomi presenti nelle liste dei testimoni depositate dalle parti del processo troviamo alcune figure molto importanti. Figurano ad esempio il presidente della Repubblica egiziana, Abdel Fattah al-Sisi, l’ex premier italiano Matteo Renzi e l’ex ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni. Ancora, troviamo Marco Minniti, ex responsabile dell’autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, i tre capi dei servizi segreti che si sono succeduti nel tempo e l’allora segretario generale della Farnesina, Elisabetta Belloni. Infine risulta anche l’amministratore delegato dell’Eni, Claudio Descalzi.

Le accuse a carico degli imputati

Domani si aprirà il nuovo processo che vede imputati quatto 007 egiziani per il rapimento, la tortura e l’omicidio del ricercatore Giulio Regeni, avvenuto al Cairo nel 2016. Dopo un lungo iter preliminare si è arrivati a formalizzare l’imputazione per il generale Sabir Tariq, i colonnelli Usham Helmi, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif. Dovrebbero rispondere dei reati di sequestro di persona pluriaggravato, lesioni personali aggravate e concorso in omicidio aggravato.