Dopo il tragico incidente sul lavoro, avvenuto nel cantiere Esselunga a Firenze, oggi sono arrivate le prime parole del Pm, Filippo Spiezia, in merito alla vicenda.

«Il dato empirico è che vi fossero diverse criticità in generale, che abbiamo constatato nel momento in cui siamo andati nel cantiere. Ma non entro nel merito. La nostra polizia giudiziaria ha svolto un gran lavoro per il reperimento di tutte le fonti probatorie. Siamo in attesa di ricevere le prime comunicazioni formali. Vogliamo celerità, ma anche pieno rispetto delle garanzie. Sulle dinamiche ancora non possiamo dire nulla, è tutto prematuro».