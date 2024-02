Caso Vannacci: Faraone, 'Meloni e Salvini si rimettono guantoni, sanno solo litigare'

Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "La saga dei Melonez non si ferma mai. Dopo il fatale risultato sardo, i ministri di Fdi e Lega si rimettono i guantoni, questa volta sul caso Vannacci, il generale sospeso da Crosetto, ed eletto a modello da Salvini. Siamo facili profeti nel presupporre che gli scon...

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – "La saga dei Melonez non si ferma mai. Dopo il fatale risultato sardo, i ministri di Fdi e Lega si rimettono i guantoni, questa volta sul caso Vannacci, il generale sospeso da Crosetto, ed eletto a modello da Salvini. Siamo facili profeti nel presupporre che gli scontri andranno avanti fino alle elezioni europee. Un dubbio finale: ma oltre a litigare, la maggioranza è in grado di fare altro? A noi pare di no". Così Davide Faraone, capogruppo Iv alla Camera, sui social.