Attimi di paura in una scuola elementare a Cassino, dove un bambino ha ingoiato il tappo di una penna rischiando di soffocare. Salvato grazie alla manovra salvavita della collaboratrice scolastica.

Cassino, bambino ingoia il tappo di una penna: paura a scuola

In una scuola elementare di Cassino (Lazio), ci sono stati attimi di paura quando un bambino ha ingoiato involontariamente il tappo di una penna rischiando quindi di soffocare. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo avrebbe masticato il tappo della penna per poi ingoiarlo per sbaglio. Il tappo è stato espulso grazie alla manovra salvavita della collaboratrice scolastica, che ha permesso al bimbo di tornare a respirare normalmente. Le maestre hanno subito chiamato il 118.

Il bambino portato precauzionalmente in ospedale

Fortunatamente, grazie all’intervento della collaboratrice scolastica, il bambino che aveva ingoiato il tappo di una penna è tornato a respirare normalmente. Le maestre hanno però chiamato comunque il 118 e il piccolo è stato portato, per precauzione, al Pronto Soccorso del Santa Scolastica. Spavento a parte, il bambino stava bene e perciò è stato rimandato a casa.