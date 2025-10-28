Ritardi nelle cure, tempi di attesa prolungati e criticità nel triage possono trasformare situazioni potenzialmente gestibili in tragedie. La recente morte di un pensionato di 84 anni al pronto soccorso di Cassino ha riacceso l’attenzione sull’importanza di un’assistenza tempestiva e sul rispetto rigoroso dei protocolli sanitari.

Cassino, muore dopo ore di attesa al Pronto Soccorso

Lo scorso sabato 25 ottobre, un uomo di 84 anni, originario di Castrocielo ma residente a Roccasecca, ha accusato un improvviso malore accompagnato da forti dolori toracici e addominali, perdendo momentaneamente conoscenza. La moglie, presente al momento dell’episodio, ha allertato immediatamente il figlio e contattato il 118, che ha inviato un’ambulanza sul posto. Durante il trasporto verso l’ospedale, inizialmente previsto a Frosinone ma poi dirottato a Cassino, l’anziano ha ripreso conoscenza, pur continuando a lamentare dolori intensi.

Al suo arrivo al pronto soccorso di Cassino, alle 12:50, il triage avrebbe assegnato un codice giallo, indicando una condizione potenzialmente grave ma non immediatamente critica. Tuttavia, secondo quanto denunciato dalla famiglia e riportato da Ciociaria Oggi, l’uomo sarebbe rimasto per diverse ore in barella nel corridoio, senza un monitoraggio costante, mentre le sue condizioni peggioravano progressivamente.

Solo nel tardo pomeriggio, intorno alle 17:45, il codice assegnato all’uomo è stato aggiornato da giallo a rosso, segnalando un aggravamento clinico significativo. Le consulenze del cardiologo e dell’anestesista sarebbero state richieste oltre un’ora più tardi, ma gli interventi di soccorso non avrebbero avuto esito positivo. Alle 19:30, il medico di turno avrebbe comunicato ai familiari il decesso dell’uomo.

Cassino, muore dopo ore di attesa al Pronto Soccorso: la denuncia della famiglia

I parenti hanno sporto denuncia ai Carabinieri, chiedendo il sequestro della cartella clinica e l’esecuzione dell’autopsia per chiarire le cause del decesso e accertare eventuali responsabilità. La Procura della Repubblica di Cassino ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e disposto tutti gli accertamenti del caso.

Al momento, non risultano persone iscritte sul registro degli indagati, ma gli inquirenti stanno verificando se siano state rispettate tutte le procedure di triage e di intervento previste dai protocolli sanitari.