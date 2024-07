Caterina Balivo non ci sta: la denuncia della conduttrice Rai sui social

A Bolzano, la nazionale azzurra guidata da Andrea Soncin ha conquistato il pass per l’Europeo in Svizzera del 2025, che si terrà dal 2 al 27 luglio. La notizia è stata riportata sul canale social della conduttrice Rai Caterina Balivo, che ha attaccato i giornali italiani. Ecco il motivo.

Il commento di Caterina Balivo

Il calcio femminile italiano ha battuto la Finlandia 4-0 ma di questo evento memorabile nessuno ne ha parlato, anzi: “I giornali non se ne sono accorti“, sottolinea la conduttrice in un post sul suo profilo.

Inoltre, la Balivo, ha aggiunto:

“Svegliaaaaa”. Palese è la rabbia e la delusione che si percepisce attraverso queste parole.

Il traguardo delle atlete italiane nel calcio femminile

Il calcio femminile, rispetto a quello maschile continua ad essere molto sottovalutato. E, come riportato da Caterina Balivo, anche in questo caso non è stata data la giusta rilevanza ad un traguardo così importante.

I problemi nel calcio femminile durano ormai da anni e, nonostante il trascorrere del tempo, sembra non ci siano stati effettivi cambiamenti: il calcio maschile continua ad avere una copertura mediatica più ampia e un sostegno finanziario più consistente. Invece, nonostante la popolarità del calcio femminile si stia affermando sempre più, persistono le forti resistenze verso il binomio “donne e calcio”.