Catturato a Dubai l'uomo che ha tentato di assassinare il generale russo Alekseyev

L'attentatore del generale Alekseyev è stato arrestato a Dubai, mentre uno dei complici è riuscito a fuggire in Ucraina.

Una svolta significativa è avvenuta nelle indagini sul tentato omicidio del generale russo Vladimir Alekseyev, numero due del Servizio di Sicurezza Militare (GRU). Il FSB, l’agenzia di sicurezza federale russa, ha confermato l’arresto dell’uomo accusato di aver tentato di assassinare Alekseyev, avvenuto a Mosca. Secondo le autorità, l’attentatore, Lyubomir Korba, è stato localizzato e arrestato a Dubai, dove è stato estradato in Russia.

Dettagli dell’attentato

Il tentato omicidio ha avuto luogo venerdì scorso, quando Korba avrebbe sparato tre colpi di una pistola Makarov contro il generale Alekseyev, lasciandolo in condizioni critiche. Le indagini del FSB hanno rivelato che Korba, nato nel 1960 in Ucraina, era giunto a Mosca alla fine di dicembre sotto ordine dei servizi segreti ucraini, con l’intento di portare a termine un attacco terroristico.

Complici e fuga

Oltre all’arresto di Korba, il FSB ha comunicato di aver catturato anche un suo complice, Viktor Vasin, a Mosca. Tuttavia, un’altra complice, Zinaida Serebritskaya, è riuscita a fuggire in Ucraina, dove ora si trova in stato di latitanza. L’agenzia di sicurezza russa ha confermato che la caccia ai mandanti dell’attentato continua, evidenziando che l’operazione è stata orchestrata dai servizi segreti di Kiev.

Reazioni e implicazioni politiche

La notizia dell’arresto di Korba ha suscitato una serie di reazioni, soprattutto da parte delle autorità russe. Il ministro degli Esteri, Sergei Lavrov, ha accusato l’Ucraina di essere direttamente coinvolta nel tentato omicidio, affermando che si tratta di un tentativo di sabotare i recenti colloqui di pace. Questi colloqui si sono tenuti ad Abu Dhabi, con un nuovo incontro previsto negli Stati Uniti.

Il contesto della guerra in Ucraina

L’attentato al generale Alekseyev si inserisce in un contesto più ampio di tensioni tra Russia e Ucraina, dove gli attacchi e le rappresaglie si susseguono da tempo. La situazione in Ucraina rimane instabile, con il presidente Zelensky che ha ribadito l’importanza di una partecipazione diretta del Paese nei negoziati per il suo futuro. Gli sviluppi recenti mostrano come la guerra continui a influenzare la sicurezza e la stabilità regionale, con ogni attacco che alimenta le tensioni politiche.

In sintesi, l’arresto dell’attentatore di Alekseyev rappresenta un importante passo nelle indagini, ma la questione dei mandanti e il contesto bellico continuano a essere fonti di preoccupazione per la Russia e l’Ucraina. Il FSB e le autorità ucraine si trovano ora in una situazione di stallo, con accuse reciproche che complicano ulteriormente le possibilità di un dialogo pacifico.