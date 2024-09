C'è già tensione tra Giulia De Lellis e Tony Effe? L'indiretta lanciata da lei.

Il rapper Tony Effe ha recentemente reso pubblica la sua relazione con l'influencer Giulia De Lellis, postando una foto di loro insieme su Instagram. A causa della riservatezza di Effe sulla sua vita amorosa, molti pensano che la loro relazione sia seria. Tuttavia, nonostante Giulia abbia messo 'mi piace' al post, ha evitato di commentare, cosa che alcuni fan hanno trovato peculiare. In più, ha condiviso un post misterioso con la frase "Scappa finché sei in tempo", facendo ipotizzare a molti che potrebbe esserci qualche problema tra lei e Tony Effe. Nonostante ciò, né Tony né Giulia hanno confermato o smentito queste supposizioni.

Solo un paio di giorni fa, Tony Effe ha ufficializzato la sua relazione con Giulia De Lellis, dopo un periodo di voci e pettegolezzi. Ha sorpreso i suoi sostenitori postando una immagine con l’influencer sul suo Instagram, un atto che oggi è considerato quasi come un’annuncio ufficiale. Il fatto che il rapper non divulga regolarmente i suoi brevi affari amorosi sui social media ha portato molti a supporre che la loro relazione abbia preso una piega seria. Detto ciò, bisogna precisare che i due non hanno esplicitamente parlato della loro connessione, a parte la foto condivisa. Sullo stesso argomento, alcuni fans perspicaci hanno notato indizi che potrebbero segnalare problemi tra i due. I sostenitori inizialmente hanno osservato che De Lellis non ha ancora risposto al post di Tony Effe con la loro foto. Anche se l’influencer ha messo ‘mi piace’ al post, alcuni hanno ritenuto strano che non abbia lasciato un commento, visto che era la prima conferma implicita del loro rapporto. Inoltre, la scorsa notte, Giulia ha partecipato a una festa con la sua famiglia. Tra i vari post, ne ha condiviso uno con scritto sul muro “Scappa finché sei in tempo”, frase piuttosto oscura, alla quale ha anche appeso un emoji di un arco e frecce. Questo ha portato molti a credere che De Lellis stesse alludendo alla sua situazione con Tony Effe, a cui avrebbe voluto mandare un messaggio velato. Il post é stato reintegrato anche da Deianira Marzano, che ha suggerito che il messaggio sembra preludere a futuri sviluppi piuttosto che essere un semplice aforisma condiviso senza un secondo fine.

C’è da notare, comunque, che su Tony e Giulia ci sono solo supposizioni e nulla di confermato, poiché entrambi non hanno mai aperto alla pubblico sulla loro relazione. Desta poi parecchie domande il fatto che una persona che sembra aver appena rivelato una storia d’amore, usasse un linguaggio del genere. Potrebbe esserci stata una liaison tra il rapper e l’influencer? Solo il tempo svelerà la verità.