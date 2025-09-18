Cecchettin: papà Giulia, 'non sono felice per aggressione a Turetta, violenza non è risposta'

Milano, 18 set. (Adnkronos) - "Non penso che la violenza sia la risposta". Sono le parole che Gino Cecchetin pronuncia - al festival Pordenonelegge e conferma all'Adnkronos - dopo la notizia che Filippo Turetta, condannato in primo grado all'ergastolo per l'omicidio della fi...

Milano, 18 set. (Adnkronos) – "Non penso che la violenza sia la risposta". Sono le parole che Gino Cecchetin pronuncia – al festival Pordenonelegge e conferma all'Adnkronos – dopo la notizia che Filippo Turetta, condannato in primo grado all'ergastolo per l'omicidio della figlia Giulia, è stato aggredito in carcere. "Il messaggio che vorrei dare è che non mi fa sentire felice il fatto che Turetta sia stato aggredito, perché ancora una volta vuol dire che dobbiamo lavorare" aggiunge.

"Sono da condannare anche questi atti e noi ci muoviamo in senso opposto e vorremmo far capire alle persone che i sentimenti che portano a questo sono sbagliati e da condannare" conclude Gino Cecchettin.