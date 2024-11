Un viaggio da sogno per i neosposi

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser continuano a vivere la loro luna di miele con un viaggio oltreoceano che ha catturato l’attenzione dei fan. Dopo aver celebrato il loro matrimonio la scorsa estate, la coppia ha scelto di visitare luoghi da sogno come il Perù, Miami e Cap Juluca, un angolo incantevole nei Caraibi. I due non perdono occasione per aggiornare i loro follower sui social, condividendo momenti di gioia e avventure indimenticabili.

Critiche e complimenti sui social

Recentemente, Cecilia ha pubblicato alcune foto della sua sosta a Miami, tra cui una in cui indossa degli shorts che mettono in risalto le sue curve. Questo scatto ha suscitato reazioni contrastanti tra i suoi seguaci: mentre alcuni hanno elogiato il suo fisico, altri l’hanno accusata di essere volgare. La questione ha acceso un dibattito acceso, evidenziando come la vita pubblica di una celebrità possa essere soggetta a critiche e