Celebrazioni pasquali a bordo dell'Amerigo Vespucci

Una Pasqua di significato e bellezza

Questa mattina, l’Amerigo Vespucci ha ospitato una cerimonia pasquale di grande rilevanza, presieduta dall’arcivescovo di Taranto, monsignor Ciro Miniero. Durante l’omelia, l’arcivescovo ha sottolineato l’importanza di questo luogo, definendolo non solo bello ma anche significativo per l’Italia. “La comunità che qui si impegna per il bene comune e come ricerca della pace, diffonde valori importanti”, ha affermato Miniero, evidenziando il ruolo della nave come simbolo di unità e speranza.

Un evento che unisce

La cerimonia si è svolta sul Cassero, l’area di poppa della nave, alla presenza di un pubblico attento e partecipe, composto da tutto l’equipaggio e da figure di spicco come l’ammiraglio Aurelio De Carolis, comandante in capo della squadra navale della Marina, e il commissario straordinario del Comune di Taranto, Giuliana Perrotta. L’ammiraglio De Carolis ha espresso la sua gioia per poter celebrare la Pasqua in un contesto così significativo, affermando: “Per me, comandante della squadra navale e tarantino, non poteva esserci occasione migliore per celebrare la Pasqua. È stata una giornata stupenda”.

Un messaggio di pace e condivisione

Il capitano di vascello Giuseppe Lai, comandante dell’Amerigo Vespucci, ha aggiunto che questa Pasqua è stata caratterizzata da un forte senso di condivisione, con un’affluenza di visitatori che si preannuncia anche per i giorni successivi. “È stata una Pasqua di condivisione”, ha dichiarato Lai, sottolineando l’importanza di eventi che uniscono le persone in un momento di riflessione e celebrazione. Infine, don Marco Falcone, cappellano di bordo, ha concluso la cerimonia con un augurio che risuona forte e chiaro: “Viva la pace”. Questo messaggio, proveniente da una nave storica come l’Amerigo Vespucci, rappresenta un invito a tutti a perseguire la pace e la solidarietà.