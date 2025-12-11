Celtic-Roma: Incontro Cruciale per i Giallorossi nell'Europa League

Giovedì 11 dicembre, la AS Roma è pronta a scendere in campo per un incontro che promette emozioni. I giallorossi si trovano a Glasgow per affrontare il Celtic nella sesta giornata della fase a gironi dell’Europa League. Questa partita rappresenta un’importante opportunità per guadagnare punti e un’occasione per riscattarsi dopo la recente sconfitta in campionato contro il Cagliari, che ha visto la Roma perdere 1-0.

Situazione attuale delle squadre

Attualmente, la Roma occupa la quindicesima posizione nel girone con un totale di 9 punti, mentre il Celtic si trova al ventunesimo posto con 7 punti. La sfida di oggi rappresenta un crocevia importante per entrambe le squadre, che puntano a chiudere la fase a gironi con una prestazione di livello.

Le probabili formazioni

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha predisposto il seguente schieramento: il modulo scelto è il 3-4-2-1. Svilar sarà tra i pali, con una difesa composta da Mancini, Ndicka e Hermoso. A centrocampo, Celik, Cristante, Koné e Wesley garantiranno supporto sia in fase difensiva che offensiva. In attacco, Pellegrini e Dybala supporteranno Soule.

Dall’altra parte, il Celtic, guidato dall’allenatore Nancy, schiererà un 3-4-3 con Schmeichel tra i pali. La difesa sarà composta da Trusty, Scales e Tierney. A centrocampo, Engels, McGregor, Hatate e Tounekti avranno il compito di controllare il gioco. In attacco, si affideranno a Nygren, Maeda e Yang per cercare di segnare.<\/p>

Preparazione alla partita

La vigilia dell’incontro è stata caratterizzata da intense attività di preparazione. Il Celtic ha svolto la propria sessione di allenamento al Training Centre, mentre la Roma ha tenuto una conferenza stampa alle 18:30 italiane, con Gasperini e un giocatore che hanno risposto alle domande dei giornalisti. Subito dopo, la squadra giallorossa ha effettuato il primo allenamento al Celtic Park, un momento cruciale per adattarsi alla nuova atmosfera e ai campi di gioco scozzesi.

L’importanza della partita

La sfida di oggi non rappresenta solo un appuntamento sportivo, ma anche un’opportunità per la Roma di dimostrare il proprio valore in campo europeo. Gasperini ha evidenziato l’importanza di questa partita, non solo per i punti in palio, ma anche per il morale della squadra. Una vittoria contro il Celtic sarebbe un segnale forte per i tifosi e per il proseguimento della stagione.

Modalità di visione della partita

L’incontro tra Celtic e Roma sarà trasmesso in diretta esclusiva sui canali SkySport. Inoltre, sarà possibile seguire la partita in streaming tramite l’app SkyGo e NOW, garantendo così a tutti di non perdere nemmeno un momento di questa emozionante sfida europea.