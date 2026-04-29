Cena di Stato alla Casa Bianca: Re Carlo III e la serata ufficiale con Trump

Arrivo a Washington, cena ufficiale alla Casa Bianca e spilla storica: dettagli sulla visita di Re Carlo III e regina Camilla tra ospiti di spicco e tensioni diplomatiche

L’arrivo di Re Carlo III e della regina Camilla alla Casa Bianca ha inaugurato una visita di Stato che mescola ritualità monarchica e questioni politiche delicate. I sovrani hanno trascorso quattro giorni negli Stati Uniti in occasione del 250° anniversario dell’indipendenza americana, con tappe ufficiali che includono un intervento al Congresso e una serie di appuntamenti istituzionali.

La cerimonia pubblica e la cena di Stato organizzata dal presidente Donald Trump si sono trasformate in un’occasione per mostrare anche il volto diplomatico del soft power britannico, non privo però di ombre legate a questioni internazionali e personali che circondano la famiglia reale.

La serata ufficiale si è tenuta martedì sera, al termine della seconda giornata formale della visita e dopo il discorso del sovrano al Congresso.

Alla cena hanno partecipato circa 130 ospiti, tra cui esponenti dell’amministrazione statunitense e figure di primo piano del mondo economico e mediatico. La presenza di leader tecnologici, giudici conservatori della Corte Suprema e volti di emittenti come Fox News ha accentuato il carattere eterogeneo dell’evento, che ha unito protocollo, relazioni pubbliche e networking di alto livello in due lunghi tavoli addobbati per l’occasione.

La cena di Stato e gli ospiti

Alla tavola ufficiale si sono seduti rappresentanti politici e industriali di rilievo: tra i nomi segnalati figurano l’ex amministratore delegato di Apple, Tim Cook, e il fondatore di Amazon, Jeff Bezos. La scelta degli invitati ha combinato interessi economici e linee ideologiche: accanto a esponenti conservatori della magistratura si sono trovati giornalisti e conduttori televisivi. In questo contesto la cena ha funzionato anche come vetrina, dove foto e posa pubblica diventano strumenti di comunicazione internazionale, mentre la composizione degli ospiti invia messaggi politici e culturali su priorità e alleanze.

Atmosfera e immagine pubblica

L’allestimento e le fotografie ufficiali hanno cercato di mitigare le tensioni sottostanti, proponendo un’immagine di cordialità e di rispetto istituzionale. Il presidente e la First Lady, insieme ai sovrani, hanno partecipato a momenti più informali, come un tè nella Green Room, pensati per mostrare affinità di stile e interessi condivisi. Tutto ciò avviene mentre rimangono sullo sfondo questioni diplomatiche che hanno raffreddato in parte la special relationship tra Regno Unito e Stati Uniti, richiamando l’attenzione dei media su ogni gesto e dettaglio della visita.

Abiti, simboli e messaggi sartoriali

Accanto al protocollo si è svolta una piccola rappresentazione simbolica affidata all’abbigliamento e ai gioielli. La regina Camilla è atterrata indossando un coat dress rosa pallido firmato Dior, con appuntata la celebre spilla nota come Flag Brooch. Più tardi, per la visita alla Casa Bianca, la sovrana ha cambiato in un completo bianco di Anna Valentine, un look che riflette sobrietà ed efficienza. Il re Carlo e il presidente Trump hanno preferito doppiopetto blu, una scelta cromatica che rimanda al linguaggio del potere e alla neutralità formale richiesta da occasioni così importanti.

Melania, il tenente colonnello e i dettagli

La First Lady, Melania Trump, ha optato per un tailleur in crêpe color giallo burro dello stilista americano Adam Lippes, tonalità più morbida rispetto al giallo acceso di eventi precedenti. Alle spalle dei sovrani britannici, figura discreta ma molto apprezzata è stata quella del tenente colonnello Johnny Thompson, definito nelle cronache social come “Super Equerry” per il suo ruolo di supporto e protocollo, un dettaglio che richiama l’importanza del cerimoniale militare nella vita della casa reale.

Contesto politico e nodi irrisolti

La visita è avvenuta in un clima segnato da attriti su questioni internazionali, in particolare per le divergenze sulla politica verso l’Iran e le critiche rivolte da Trump al Primo ministro britannico Keir Starmer. Negli ultimi giorni sono emersi anche elementi di tensione più ampi: una fuga di documenti del Pentagono ha fatto ipotizzare un possibile ripensamento statunitense sul sostegno alla sovranità britannica sulle Isole Falkland, mentre la stampa ha ricordato come la presenza del re si incroci con questioni personali legate alla famiglia reale.

Tra i temi sensibili c’è l’eredità degli Epstein Files e le ombre intorno al principe Andrea, Andrea Mountbatten-Windsor, che hanno continuato ad accompagnare la visita. Le vittime collegate al caso hanno chiesto al re di incontrarle, sollevando interrogativi su responsabilità e trasparenza. Sul piano istituzionale, il discorso del re al Congresso rappresenta un momento storico: è solo la seconda volta che un monarca britannico si rivolge a una seduta congiunta del parlamento americano dopo la Regina Elisabetta II nel 1991, e segna la prima visita di Stato di Carlo da quando è salito al trono nel 2026.

Nonostante il contesto complesso, la visita ha toccato anche temi di interesse personale e ambientale: prima della cerimonia i reali hanno osservato l’alveare installato dalla First Lady e si è ricordato che il re possiede almeno tre alveari nelle sue proprietà inglesi, a testimonianza del suo impegno per la sostenibilità e l’apicoltura come pratica ambientale. Tra cerimonie ufficiali, immagini e dichiarazioni, la visita a Washington ha quindi unito simboli storici, scelte di stile e nodi geopolitici che continueranno a essere analizzati nei prossimi giorni.