Centocelle, tamponamento tra auto: muore una donna di 74 anni

Terribile incidente d’auto a Centocelle: due automobili si sono scontrate violentemente nella mattinata di lunedì 8 Maggio. Ad avere la peggio è stata una donna di 74 anni che, un giorno dopo lo schianto, ha perso la vita in ospedale.

Incidente a Centocelle: morta una donna di 74 anni

Il sinistro è avvenuto in via Giacomo Bresadola, a Centocelle, all’altezza dell’incrocio con via Vincenzo Cesati nella mattinata di lunedì 8 maggio. La 74enne Graziella Tiburzi era alla guida della sua Opel quando, per motivi ancora da accertare, è andata a schiantarsi contro una Renault. La carambola che si è innescata dopo il frontale tra le due macchine ha avuto effetti devastanti: i due mezzi hanno travolto altre macchine parcheggiate sulla via. Fortunatamente, all’interno delle auto in sosta non c’era nessun passeggero.

L’arrivo dei soccorsi e il decesso in ospedale

Alcuni passanti, vedendo la scena, hanno subito allertato i soccorsi. Due ambulanze sono giunte sul posto e la 74enne è stata trasportata all’ospedale Umberto I in codice rosso. Dopo 24 ore di lotta tra la vita e la morte, Graziella ha perso la vita.