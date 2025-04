Cercando Giuseppe e Lorenzo Deiana: la speranza non si spegne

La scomparsa dei fratelli Deiana

Giuseppe e Lorenzo Deiana, due giovani di 20 e 24 anni, sono scomparsi nelle acque del Golfo di Olbia durante una battuta di pesca. La loro scomparsa ha scosso la comunità locale, che si è mobilitata per cercarli. Le operazioni di ricerca, coordinate dalla Capitaneria di porto di Olbia, hanno visto l’impiego di diverse forze, tra cui i vigili del fuoco di Olbia e i sommozzatori di Sassari.

L’area di ricerca si estende da Olbia a Golfo Aranci, con particolare attenzione a Capo Figari, dove sono stati rinvenuti alcuni oggetti appartenenti ai ragazzi.

Le operazioni di ricerca

Le ricerche sono state intensificate grazie all’uso di droni e un elicottero del Reparto Volo di Alghero. I mezzi navali della polizia di Stato sono stati schierati per supportare le operazioni. La giornata di ricerca è stata lunga e impegnativa, con i soccorritori che hanno setacciato il mare in cerca di indizi. La madre dei ragazzi ha riconosciuto un giubbotto salvagente e uno zainetto, aumentando la preoccupazione per la sorte dei due giovani. La comunità ha risposto con grande solidarietà, con imbarcazioni private che si sono unite alle ricerche dopo appelli sui social media.

La speranza continua

Nonostante il passare delle ore, la speranza di ritrovare Giuseppe e Lorenzo Deiana rimane viva. I familiari e gli amici non si arrendono e continuano a mantenere alta l’attenzione sulla situazione. Le ricerche proseguono con determinazione, e ogni piccolo segnale potrebbe rivelarsi cruciale. La comunità di Olbia si stringe attorno ai familiari, offrendo supporto e incoraggiamento in questo momento difficile. La solidarietà è palpabile, e tutti sperano in un esito positivo.