Situazione critica sul torrente Agno

Le ricerche di due dispersi, un padre e un figlio, sono in corso sul torrente Agno, nel Vicentino. Secondo le prime informazioni, i due sarebbero stati trascinati via dalla piena del torrente mentre si trovavano a bordo della loro auto. L’incidente è avvenuto nella zona di Valdagno, dove le condizioni meteorologiche avverse hanno provocato un innalzamento repentino del livello dell’acqua.

Intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono stati allertati e sono intervenuti sul posto a partire dall’una di notte. Le operazioni di ricerca sono state avviate immediatamente, con l’impiego di squadre specializzate e droni per monitorare l’area. Le condizioni del torrente, tuttavia, rendono le operazioni particolarmente difficili e pericolose. Gli operatori stanno lavorando incessantemente per localizzare i dispersi, ma la situazione è complicata dalla forza della corrente e dalla visibilità limitata.

Solidarietà e preoccupazione della comunità

La notizia della scomparsa di padre e figlio ha suscitato grande preoccupazione e solidarietà tra i residenti di Valdagno e delle zone limitrofe. Molti cittadini si sono uniti alle autorità locali per offrire supporto e assistenza nelle operazioni di ricerca. La comunità è in attesa di notizie, sperando in un esito positivo. Le autorità hanno invitato tutti a mantenere la calma e a rispettare le indicazioni fornite dai soccorritori, per garantire la sicurezza di tutti durante queste delicate operazioni.