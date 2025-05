Un evento significativo per l’Accademia Militare

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha presieduto una cerimonia di grande importanza a Modena, presso la piazza d’armi del Parco Novi Sad. Questo evento, noto come “Mak π 100”, celebra i cento giorni che precedono la promozione al grado di sottotenente degli allievi ufficiali del 205esimo corso ‘Fierezza’ dell’Accademia Militare.

La presenza del capo dello Stato sottolinea l’importanza della formazione militare e il legame tra le istituzioni e le nuove generazioni di ufficiali.

Tradizione e innovazione

La cerimonia del Mak π 100 è una tradizione che affonda le radici nel 1840, un momento in cui gli allievi più anziani passano il testimone a quelli più giovani. Durante l’evento, gli allievi cedono la “Stecca Accademica”, un simbolo di continuità e di rispetto per la storia dell’Accademia. Questo oggetto, una riproduzione in grande scala di un attrezzo in legno utilizzato per lucidare i bottoni delle uniformi, rappresenta un legame tangibile con il passato e un invito a mantenere vive le tradizioni militari.

Attività di addestramento e dimostrazioni pratiche

Oltre alla cerimonia ufficiale, è stata prevista una dimostrazione pratica delle attività di addestramento e ginnico-sportive degli allievi. Queste attività non solo mettono in evidenza le capacità fisiche e tecniche degli allievi, ma anche l’importanza del lavoro di squadra e della disciplina, valori fondamentali per chi aspira a servire nelle forze armate. La presenza di figure di spicco come il ministro della Difesa, Guido Crosetto, e i generali Carmine Masiello e Luciano Portolano, ha ulteriormente elevato il prestigio dell’evento.

La cerimonia del Mak π 100 non è solo un momento di celebrazione, ma anche un’opportunità per riflettere sul futuro delle forze armate italiane e sul ruolo cruciale che i giovani ufficiali giocheranno nel mantenere la sicurezza e la stabilità del paese. Con l’augurio che questi giovani possano affrontare le sfide future con coraggio e determinazione, l’evento si è concluso con un forte senso di orgoglio e appartenenza.