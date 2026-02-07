Cerimonia Milano Cortina 2026: il curioso retroscena sul gobbo di Mariah Carey

Ieri sera, venerdì 6 febbraio 2026, si è svolta allo stadio San Siro di Milano la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Tra gli ospiti anche la cantante statunitense Mariah Carey che si è esibita nella storica canzone di Modugno “Nel blu dipinto di blu”. Svelato però un retroscena sul gobbo.

Al via le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Ieri sera, venerdì 6 febbraio 2026, c’è stata la cerimonia di apertura allo stadio San Siro di Milano, davanti a circa 67mila spettatori, più gli oltre 2 miliardi che hanno seguito la cerimonia in diretta su Rai 1. A inizio cerimonia si è esibita Mariah Carey, che ha cantato la nota canzone di Domenico Modugno “Nel blu dipinto di blu”. Un’ottima esibizione la sua, ha infatti stupito la sua padronanza dell’italiano ma, in realtà, la Carey ha cantato così bene nella nostra lingua grazie a un piccolo trucco. Di cosa si tratta? Scopriamolo insieme.

Come detto, a San Siro è andata in scena la cerimonia di aperura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. La nota cantante statunitense Mariah Carey si è esibita in “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno, dimostrando un’ottima padronanza dell’italiano. Tommaso Zorzi, ex concorrente e vincitore del Grande Fratello, ha però svelato con un video su Instagram un retroscena riguardante il gobbo della cantante: “il gobbo di Mariah Carey mi devasta”. Nel video si vede cosa leggeva la Carey sul gobbo: per non sbagliare pronuncia la cantante infatti si è fatta aiutare dagli organizzatori con un trucchetto, ovvero il testo della canzone era scritto con le parole italiane adattate foneticamente ai suoni americani, quindi ad esempio per “volare” c’era scritto “voh-lah-reh”, per “nel cielo” “nell chay-lo” e così via. Per noi un testo incomprensibile ma che è servito a Mariah per non performare al meglio.