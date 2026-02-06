Oggi, venerdì 6 febbraio, prende il via la magia dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 con la cerimonia di apertura. Il tema scelto, Armonia, guiderà uno spettacolo unico che unisce sport, arte e innovazione, celebrando la creatività italiana e lo spirito olimpico davanti agli occhi di tutto il mondo.

L’Italia protagonista: l’inaugurazione dei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026

Il tema scelto per la serata è Armonia, un concetto che intreccia la storia, la creatività e l’ingegno italiano con lo spirito olimpico. Il progetto è firmato da Marco Balich e da un team internazionale di oltre 1.300 professionisti e volontari, supportati da 950 operatori tecnici, che hanno realizzato più di 1.400 costumi, 1.500 paia di scarpe e 7.500 metri di tessuto, insieme a 182 design per trucco e acconciature.

La musica sarà un elemento centrale: Dardust firma la colonna sonora ufficiale con il brano Fantasia Italiana, mentre l’inno dei Giochi e delle Paralimpiadi, Fino all’alba, sarà interpretato da Arisa. Lo spettacolo vedrà esibirsi artisti di fama mondiale e star italiane, tra cui Mariah Carey, Laura Pausini, Andrea Bocelli, Ghali, Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore, Matilda de Angelis e Cecilia Bartoli.

I due Bracieri Olimpici, progettati in alluminio aeronautico e ispirati ai celebri Nodi di Leonardo da Vinci, simboleggeranno l’armonia tra natura e ingegno umano, aprendo e chiudendo il loro movimento come un rituale di continuità tra passato e futuro. Tra musica, teatro, performance visive e collegamenti in diretta dalle città olimpiche, la cerimonia celebrerà non solo lo sport, ma anche il talento creativo italiano, l’innovazione e la capacità del nostro Paese di raccontarsi al mondo attraverso arte e spettacolo.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: tutto sulla cerimonia di apertura e come seguirla in tv

Il grande giorno è arrivato: oggi, venerdì 6 febbraio 2026, prenderanno ufficialmente il via i Giochi Olimpici Invernali, con Milano e Cortina d’Ampezzo come città ospitanti. La cerimonia di apertura si terrà allo Stadio di San Siro, trasformato per l’occasione in un teatro olimpico di luci e spettacolo, e avrà inizio alle 20:00, con una durata stimata di circa tre ore.

L’Italia torna così a ospitare le Olimpiadi invernali per la terza volta nella storia, dopo Cortina 1956 e Torino 2006, proponendo un modello innovativo: per la prima volta la cerimonia sarà diffusa tra più sedi, con collegamenti in diretta da Predazzo, Livigno e Cortina, dove verrà acceso un secondo braciere olimpico, simbolo di unione e continuità. Anche Milano non sarà rappresentata solo dallo Stadio: l’Arco della Pace e altre location della città entreranno in scena in momenti spettacolari di danza, musica e proiezioni digitali.

L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai 1 a partire dalle 19:50 e sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay e Rainews.it, anticipando il normale palinsesto serale per dare spazio allo show. La cerimonia inaugurerà ufficialmente la XXV Olimpiade invernale e fungerà da primo grande spettacolo della rassegna, raccontando al mondo l’Italia che unisce tradizione, cultura e innovazione.