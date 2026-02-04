Sergio Mattarella e le Olimpiadi Milano-Cortina 2026: la gaffe che ha travolt...

Sergio Mattarella e le Olimpiadi Milano-Cortina 2026: la gaffe che ha travolt...

Gaffe Rai e riservatezza a rischio: la vicenda delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e del presidente Mattarella. Ecco cosa è accaduto.

Manca pochissimo all’inizio delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, e mentre cresce l’attesa per il grande evento sportivo, la Rai si trova già a gestire una controversia imprevista. Una gaffe nella comunicazione, legata a una presunta sorpresa del Presidente della Repubblica Mattarella durante la cerimonia d’apertura, ha scatenato malumori istituzionali e costretto l’emittente pubblica a rivedere i propri piani, dimostrando quanto sia delicato il confine tra anticipazioni e riservatezza.

Gaffe in Rai alla vigilia delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026

Mancano poche settimane all’appuntamento che, per l’Italia, ha un valore simbolico superiore a molti eventi sportivi: le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. L’attesa cresce e la macchina organizzativa entra nella fase più delicata, ma in Rai si apre improvvisamente un caso inatteso. Tutto parte da una dichiarazione fatta al momento sbagliato, capace di trasformare una semplice anticipazione in un vero e proprio problema istituzionale. In poche ore, la decisione è stata drastica: l’incarico affidato a un volto di punta per raccontare la cerimonia d’apertura è stato revocato.

“Dovete sapere che Mattarella”, gaffe del telecronista: terremoto in Rai

Al centro della vicenda c’è Auro Bulbarelli, vicedirettore delegato di Rai Sport, scelto per commentare la cerimonia del 6 febbraio allo stadio San Siro di Milano. La sua permanenza nel ruolo è durata pochissimo: una gaffe legata a una rivelazione non autorizzata ha fatto scattare campanelli d’allarme negli ambienti istituzionali e sportivi. Bulbarelli aveva anticipato una “sorpresa clamorosa del nostro Presidente e Capo dello Stato… Paragonabile a quello che fece la Regina Elisabetta con James Bond nel 2012”. In quell’occasione, si trattava di due stuntman che, nei panni della regina e di Daniel Craig, salirono su un elicottero e atterrarono su un campo allestito per l’evento.

Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha prontamente smentito definendo quelle dichiarazioni “sensazionalistiche… destituite di ogni fondamento”.

Dopo la controversia, la Rai ha deciso di rimuovere Bulbarelli dall’incarico, nominando al suo posto il direttore di Rai Sport Paolo Petrecca. Confermata, invece, la partecipazione dello scrittore Fabio Genovesi come seconda voce. La cerimonia d’apertura, che andrà in onda in diretta su Rai 1, mantiene intatto il suo fascino, ma l’episodio ha già lasciato il segno.

Anche la Fondazione Milano-Cortina è intervenuta per chiarire la situazione: Mattarella sarà accolto allo stadio da Kirsty Coventry, presidente del Comitato olimpico internazionale, seguendo “un protocollo già definito da tempo col Quirinale”. Ogni paragone con cerimonie passate, come quello citato da Bulbarelli, è frutto di “fantasia”.