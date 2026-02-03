Milano si prepara all’inizio delle Olimpiadi invernali, siamo infatti entrati nella settimana che porterà venerdì alla cerimonia di apertura che si terrà nella splendida cornice dello stadio San Siro, ribattezzato per l’occasione Olympic Stadium. Un evento così importante comporta un impegno in termini di sicurezza senza precedenti, scopriamo come si è preparata.

Come sarà divisa la settimana di apertura

Questa settimana che precede l’apertura dei giochi, venerdì 6 febbraio è tutta dedicata ai preparativi dei vari eventi, ieri si è tenuta la cerimonia con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, già la zona del Teatro alla Scala era totalmente blindata.

Giovedì sera, come riportato da The Social Post vi sarà una cena alla “Fabbrica del Vapore” con 800 invitati tra delegati delle nazioni e le più alte cariche statali.

Le zone blindate dalla sicurezza

Oltre a naturalmente il Villaggio Olimpico, la Santa Giulia Ice Hockey Arena, Ice Park di Rho e l’Ice Skating di Assago, sarà presidiato anche il centro cittadino con un sistema di videosorveglianza composto da 800 telecamere.

A Roma si è attivata la Sala Operativa Internazionale Olimpica che controllerà le attività in constante rapporto con le questure, vi saranno artificieri, unità cinofile, artificeri e tiratori scelti oltre ad unità di pronto intervento, per garantire il massimo della sicurezza.

Milano è pronta quindi a diventare osservata speciale del mondo nell’evento che attendeva da anni, dimostrando di essere una delle città più importanti dell’intero globo.