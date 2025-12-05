Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha acceso il braciere olimpico in Piazza del Quirinale, dando ufficialmente il via al viaggio della Fiamma verso i Giochi Invernali Milano-Cortina 2026. Un gesto simbolico che unisce sport, valori universali e l’Italia intera in attesa di febbraio, quando atleti e comunità celebreranno l’evento.

Milano-Cortina 2026, l’accensione della Fiamma: simbolo di pace e valori universali

Il 26 novembre 2025 ha segnato l’inizio del viaggio della Fiamma olimpica per i Giochi Invernali Milano-Cortina 2026, con la cerimonia di accensione a Olimpia e il suo arrivo in Italia a Roma il 4 dicembre. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha poi acceso il braciere celebrativo in Piazza del Quirinale, ricevendo la fiamma dalle mani di Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano-Cortina.

Nello stesso momento, il cielo romano è stato solcato dalle Frecce Tricolori, a suggellare l’inizio della lunga staffetta che toccherà 60 città, attraverserà 12.000 chilometri e raggiungerà tutte le 110 province italiane in 63 giorni.

La presidente del Cio, Kirsty Coventry, ha espresso entusiasmo per la manifestazione: “La passione dell’Italia illumina il percorso della fiaccola olimpica…la vostra eccellenza esalterà i sogni di chi crede ancora nel potere dello sport”. Anche il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, ha sottolineato l’importanza della tregua olimpica, ricordando come l’Italia abbia promosso questo principio all’Onu, ottenendo l’adesione di numerosi Paesi, compresa la Russia.

Sergio Mattarella accende il braciere olimpico: il via ufficiale a Milano-Cortina 2026

Durante la cerimonia, Mattarella ha sottolineato l’importanza simbolica della Fiamma: “L’accensione della Fiamma olimpica…riveste anche un alto valore simbolico e richiama principi, ideali che nel corso della storia hanno mantenuto il loro carattere di universalità”.

Il Capo dello Stato ha ricordato come lo spirito olimpico promuova fratellanza e solidarietà, bandisca la sopraffazione e incoraggi il progresso umano: “Il Fuoco olimpico ricorda che le donne e gli uomini possono ambire a traguardi sempre più elevati…esige che non vi sia sopraffazione, che venga bandita ogni pretesa di superiorità per origine etnica, per credo religioso, per condizione sociale”.

Le città ospitanti dei Giochi rappresentano un messaggio di apertura e partecipazione. Mattarella ha evidenziato come Milano e Cortina saranno “capofila di un grande impegno italiano”, pronte a offrire accoglienza, amicizia e partecipazione popolare a tutte le delegazioni e agli spettatori.

La fiamma olimpica, che partirà dallo Stadio dei Marmi del Foro Italico, attraverserà anche località come Bormio, Livigno, Anterselva e Tesero, mentre Verona ospiterà l’inaugurazione delle Paralimpiadi.