L’incidente ha interrotto l’allenamento di Big Air alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: il Team Canada ha annunciato la decisione su Mark McMorris.

Le Olimpiadi invernali di Milano–Cortina 2026 hanno vissuto un momento di grande tensione quando Mark McMorris, campione canadese di snowboard, è rimasto coinvolto in una caduta terribile durante l’allenamento di big air a Livigno. L’incidente ha subito sollevato preoccupazione tra tifosi e addetti ai lavori. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni.

La leggenda Mark McMorris tra resilienza e grandi traguardi

Nato nel 1993, il rider nordamericano è considerato una vera leggenda dello snowboard moderno, non solo per il talento ma anche per la capacità di rialzarsi dopo infortuni gravissimi. Il suo palmarès parla chiaro: tre medaglie di bronzo olimpiche consecutive nello slopestyle, conquistate tra Sochi 2014 e Pechino 2022, e l’oro mondiale di big air ad Aspen 2021. McMorris non è nuovo a episodi drammatici: nel 2017 rischiò la vita a causa di un incidente che gli causò fratture multiple, un polmone collassato e la rottura della milza, ma tornò in gara dopo un lungo recupero, vincendo ancora.

A rendere la sua figura ancora più significativa c’è anche l’impegno fuori dalle piste: insieme al fratello Craig ha fondato la McMorris Foundation, con l’obiettivo di rendere lo sport più accessibile e inclusivo per i bambini canadesi. In attesa del via libera medico, dal suo team filtra cauto ottimismo: se non dovesse arrivare l’ok per il big air, ciò non significherebbe automaticamente l’esclusione dai Giochi, perché l’obiettivo resta quello di vederlo al via dello slopestyle.

Portato via in barella. Paura alle Olimpiadi di Milano-Cortina: terribile caduta durante le prove

Momenti di forte tensione sulle nevi del Livigno Snow Park, luogo delle competizioni di snowboard e sci freestyle dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026. Durante l’allenamento ufficiale di big air, Mark McMorris è stato protagonista di una caduta violentissima che ha immediatamente fatto scattare i soccorsi.

Il campione canadese stava provando un salto dalla rampa alta oltre 50 metri quando, nel corso di una rotazione particolarmente complessa, ha perso il controllo del corpo e della traiettoria, impattando duramente sulla superficie ghiacciata. L’atleta è rimasto immobile sulla neve per circa un minuto, un’immagine che ha alimentato l’angoscia tra tecnici, compagni di squadra e pubblico presente.

Raggiunto dallo staff medico, è stato immobilizzato e trasportato via in barella. In queste ore è arrivata l’ufficialità: il tre volte medagliato olimpico Mark McMorris non gareggerà nella specialità big air maschile di snowboard a seguito dell’incidente in allenamento.

