Milano Cortina 2026: il piano di sicurezza per le Olimpiadi invernali

Con l’avvicinarsi delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, la sicurezza diventa una priorità fondamentale. L’evento, che attira l’attenzione globale, è visto non solo come un traguardo sportivo, ma anche come un’importante opportunità di visibilità per l’Italia. Questa enorme manifestazione sportiva prevede di attrarre fino a 3 miliardi di spettatori in tutto il mondo, rendendo necessario un piano di sicurezza robusto e ben strutturato.

Minacce informatiche e preparazione

Il rischio di attacchi hacker è una delle principali preoccupazioni, in particolare per quanto riguarda i sistemi di trasporto e comunicazione. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha messo in atto un piano dettagliato, con un team composto da dieci esperti che lavoreranno a stretto contatto con i professionisti della Fondazione Milano Cortina. “Abbiamo avviato i preparativi un anno fa e, sebbene non ci sia mai una garanzia totale, le esperienze passate ci hanno fornito strumenti utili per affrontare le sfide”, afferma l’ammiraglio Gianluca Galasso, responsabile del Servizio operazioni e gestione delle crisi.

Cooperazione tra enti e agenzie

Il gruppo di lavoro a Milano collaborerà con il Technical Operation Center e si interfaccerà con un’altra équipe di circa venti esperti situati a Roma. Questa sinergia consentirà di raccogliere e analizzare informazioni su potenziali minacce, avvalendosi di dati forniti anche da agenzie di cybersicurezza di altri paesi. “Lavoriamo a stretto contatto con la Polizia postale, il Ministero della Difesa e i servizi di Intelligence per monitorare attentamente la situazione”, aggiunge Galasso.

La Sala Operativa Internazionale Olimpica

Una delle novità più significative è l’inaugurazione della Sala Operativa Internazionale Olimpica (SOIO), inaugurata presso il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. Questa struttura, attiva 24 ore su 24, avrà il compito di garantire un coordinamento efficace tra le varie forze di polizia delle province coinvolte, tra cui Milano, Bolzano, Sondrio, Trento, Venezia e Verona.

Collaborazione internazionale

All’interno della SOIO, saranno presenti ufficiali delle forze di polizia straniere, oltre a rappresentanti di agenzie internazionali come Interpol ed Europol. Questo approccio mira a garantire una risposta tempestiva e coordinata a qualsiasi emergenza o criticità possa sorgere durante il periodo dei Giochi. La presenza di ufficiali esteri testimonia l’importanza della cooperazione internazionale nel rafforzare la sicurezza.

Strategie di sicurezza e gestione delle scorte

Un ulteriore aspetto della sicurezza riguarda la protezione delle scorte straniere. In base alle normative, ogni operatore straniero deve avere l’autorizzazione del prefetto, assicurando che l’ordine pubblico sia mantenuto da oltre seimila agenti tra polizia, carabinieri e guardia di finanza. Le regole stabiliscono che le armi corte siano consentite solo al di fuori di alcuni edifici pubblici, rafforzando così la sicurezza generale durante l’evento.

In sintesi, Milano Cortina si sta preparando per ospitare un evento sportivo di portata mondiale, mettendo in atto misure di sicurezza che vanno dalla protezione cibernetica al coordinamento internazionale. Questa combinazione di strategie rappresenta un passo fondamentale per garantire che i Giochi si svolgano in un ambiente sicuro e protetto, potendo così godere di un evento che celebra l’eccellenza sportiva e la cooperazione globale.