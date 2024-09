Cesare Cremonini sta pianificando un tour negli stadi per il 2025 e l'uscita di un singolo inedito, esprimendo il desiderio di ritornare sul palco senza dover celare nulla.

Cesare Cremonini si prepara per un tour negli stadi nel 2025 e svela un nuovo brano: «Desidero fare il mio ritorno, non ho intenzione di nascondermi».

Il brano inedito si chiama “Ora che non ho più te”, dando il via a un nuovo percorso musicale e promettendo un tour negli stadi nell’anno 2025.

«”Ora che non ho più te” rappresenta l’inizio di un progetto ricco di belle scenografie rivelate canzone per canzone». Cremonini sta producendo nuova musica, e questo ultimo pezzo che verrà rilasciato stasera anticipa un’impresa più ampia che verrà svelata gradualmente e che porterà l’artista a esibirsi negli stadi nel 2025, scena su cui è già stato applaudito.

IL BRANO INEDITO.

Cesare Cremonini ha presentato la copertina del suo ultimo singolo titolato “Ora che non ho più te”. La canzone ha un suono contemporaneo ed elegante con elementi sinth pop. Si tratta di un dialogo diretto e personale con il passato dell’artista, dove si impegna a cercare la redenzione alla fine di una relazione personale. Da questa canzone emerge una “nostalgica felicità”. Cremonini ci aiuta a capire il motivo della scelta di questa particolare canzone per presentare il suo ultimo lavoro: essa ha segnato una svolta nella sua produzione musicale e nella sua vita stessa. “Non è un ricordo che vorrei tornasse, è un’esperienza che deve diventare biografia”, dice. E prosegue: “Penso sia importante lasciare andare le cose nel momento giusto. Arriva un tempo per chiudere una relazione, un’amicizia, il rapporto di lavoro, qualsiasi parte della vita, quando è il momento. Questa canzone parla del passato, di un amore finito, ma mostra anche una nuova vita da affrontare per me e per coloro che erano con me”.

“Ora che non ho più te” è la prima di una serie di canzoni che fanno parte di un progetto complesso, la cui trama verrà rivelata gradualmente. Cremoniniti invita a tornare a un linguaggio più vero, a parlare di ciò che vive senza nascondersi: “Sto vivendo la vita in modo intenso: lavoro, viaggio, incontro nuove persone, mi tuffo nelle esperienze”.

Per realizzare il suo nuovo progetto, Cesare Cremonini ha collaborato con Luigi & Iango, due fotografi internazionali che lo hanno ritratto nei loro studi di New York per l’occasione.

Dopo un pausa di due anni dalla conclusione del suo precedente tour, che si è concluso all’Autodromo di Imola con i palazzetti esauriti, l’artista torna a esibirsi sul palco. Date le approfondite conoscenze dell’artista e la straordinaria natura con cui crea la sua musica, “Cremonini Live25” si prevede di essere magnifico. Per la prima volta nella sua carriera, l’artista si esibirà allo Stadio Maradona di Napoli e allo Stadio San Nicola di Bari. Dopo una lunga pausa di 7 anni, l’artista farà ritorno anche in Sicilia, a Messina, il 28 giugno.