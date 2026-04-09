Cessate il fuoco per la Pasqua: tutti i dettagli sull'intesa tra Russia e Ucraina

Il Cremlino ha annunciato uno stop alle ostilità in occasione della Pasqua ortodossa, proponendo una tregua valida per l’11 e il 12 aprile 2026. La notizia è arrivata attraverso un comunicato ufficiale che indica orari precisi e invita Kiev a seguire l’esempio; a stretto giro il presidente ucraino Zelensky ha espresso su X la disponibilità a effettuare «passi simmetrici», sottolineando come le persone abbiano bisogno di una festa senza minacce.

Questo breve periodo di sospensione dei combattimenti è subito diventato un banco di prova per la credibilità di entrambe le parti.

Il contesto rimane teso: nei giorni precedenti sono avvenuti scambi di salme e nuovi attacchi che hanno fatto vittime da entrambe le parti, mentre sul piano diplomatico permangono nodi sul sostegno europeo e sulla ripresa di negoziati a tre con Washington.

La tregua pasquale è letta da Kiev come un segnale possibile di distensione, ma anche come una finestra fragile che può aprire questioni più complesse sulle garanzie di sicurezza e sul futuro degli aiuti internazionali.

Cosa prevede il cessate il fuoco e le discrepanze sugli orari

Secondo il comunicato del Cremlino, il cessate il fuoco sarebbe operativo dalle 16:00 del giorno 11 aprile 2026 (13:00 GMT) fino alla fine della giornata del 12 aprile. Tuttavia, alcuni media, tra cui fonti italiane, hanno riportato una versione leggermente diversa, indicando che lo stop delle forze russe dovrebbe entrare in vigore dalle 15:00 (ora italiana) dell’11 fino a mezzanotte del 12. Questa differenza non è solo un dettaglio formale: gli orari determinano quando cessano le operazioni e possono essere usati da ciascuna parte per segnalare eventuali violazioni o fraintendimenti.

Precedenti e rischi di violazioni

Non è la prima volta che una tregua pasquale viene proposta unilateralmente: lo scorso anno fu dichiarata una sospensione di 30 ore che però fu segnata da reciproche accuse di violazione. Per questo motivo molti osservatori definiscono la pausa attuale come una tregua temporanea il cui valore politico dipenderà più dalla condotta sul terreno che dal comunicato ufficiale. Se la pausa sarà rispettata, potrà creare margini per riavviare canali diplomatici; in caso contrario, potrebbe rafforzare la sfiducia reciproca.

Le reazioni: Kyiv, Mosca e la comunità internazionale

Il presidente Zelensky ha accolto la possibilità di una tregua e ha ribadito la necessità di trasformare la sospensione in un movimento reale verso la pace, parlando di passi simmetrici da entrambe le parti. Dalla parte russa, il Cremlino, che ha attribuito la decisione al presidente Vladimir Putin, ha invitato Kiev ad adeguarsi. Nel frattempo la comunità internazionale osserva con attenzione, mentre riprendono i colloqui che coinvolgono Washington, Kiev e Mosca, rinviati per motivi collegati a priorità geopolitiche esterne.

Impatti diplomatici e richieste di sostegno

Parallelamente alle questioni militari, emergono temi diplomatici ed economici: Zelensky ha chiesto l’intervento di leader europei, citando in particolare la presidente del Consiglio italiana per sollecitare lo sblocco di un pacchetto di aiuti da 90 miliardi deciso dall’Unione Europea e bloccato da un veto. La questione finanziaria e la fornitura di sistemi di difesa sono viste come elementi chiave per garantire la sostenibilità di un eventuale cessate il fuoco più duraturo.

Eventi sul terreno e prospettive

Nonostante l’annuncio della tregua, il fronte ha continuato a registrare episodi di violenza: un attacco in Ucraina meridionale ha causato la morte di una persona e il ferimento di quattro nella regione di Zaporizhzhia, mentre in Russia un civile è rimasto ucciso dai detriti di un drone caduto su un condominio nel distretto di Krymsk, Territorio di Krasnodar. Inoltre, è stato riportato uno scambio di salme: Mosca avrebbe consegnato circa 1.000 salme in cambio del ritorno di 41 corpi, un fatto che indica una certa apertura alla cooperazione umanitaria, seppur limitata.

La tregua per la Pasqua ortodossa rappresenta quindi una prova di responsabilità ma anche un banco di prova diplomatico: se rispettata, potrebbe facilitare il ritorno al tavolo dei negoziati e spingere verso accordi su garanzie di sicurezza; se violata, rischia di irrigidire le posizioni e di complicare il quadro degli aiuti internazionali. In ogni caso, le prossime ore e i comportamenti sul terreno saranno determinanti per capire se questo frammento di pace potrà trasformarsi in un percorso più stabile verso una soluzione politica.