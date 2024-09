"Che cosa mi ha mandato come messaggio?" è la domanda posta tra Tony Effe e una celebrità femminile sposata.

Recentemente, sono circolate voci su un presunto rapporto tra il rapper Tony Effe e l'influencer Chiara Ferragni. Tuttavia, Ferragni ha smentito tali voci, affermando che non esiste nessuna relazione tra loro. Anche Fedez, marito di Ferragni, ha commentato la questione. In un video su TikTok, Tony Effe appare con Nicolò De Devitiis, che osserva le sue chat private, rilevando che una donna sposata e famosa sta contattando il rapper.

Negli ultimi mesi, si è diffuso il sussurro che Tony Effe e Chiara Ferragni avessero una relazione occasional. Tuttavia, Chiara ha negato queste voci attraverso Deianira Marzano, sostenendo che “Ho parlato con Chiara e non c’è nessun fondamento in questo, non c’è nessuna relazione tra loro”. Sembra che il rapper e la Ferragni fossero solo buoni amici e sono anche stati fotografati dal Chi, ma erano in compagnia di altre persone. Anche Fedez ha rilasciato una dichiarazione riferendosi a Tony e al suo presunto rapporto con Chiara, riferendosi a dei messaggi che il cantante avrebbe presuntamente mandato a sua moglie: “Mentre mi abbracci, scrivi a mia moglie. Gente che agisce in questo modo è vile”.

Tuttavia, Ferragni potrebbe non essere l’unica celebrità coniugata con cui Tony ha avuto contatti. Di recente, è diventato virale su TikTok un video de Le Iene in cui Nicolò De Devitiis trascorre 48 ore con il cantante e Tony fa alcune rivelazioni.

Nel filmato, Nicolò entra nel letto con Tony chiedendogli di sfogliare le sue chat private: “Porti il telefono a letto con te. Sempre con il cellulare in mano. Fammi vedere i tuoi messaggi privati. A chi stai scrivendo ora? Chi ti sta mandando messaggi?”

Il rapper rivela una chat specifica: “Eccola, chi non la conosce? Che mi scrive? Niente di particolare, mi ha appena chiesto ‘cosa fai? Ci incontriamo? Dove sei?’. Le risponderò a breve”.

De Devitiis è sorpreso e risponde: “Ma questa è molto famosa! Ma è impegnata. Anzi, è sposata”. Tuttavia, l’artista sembra molto noncurante: “Sì, vabbè, ma dove diavolo vivi? Vieni dal paese delle meraviglie?”.

Chi era questa signora coniugata desiderosa di frequentare Tony?