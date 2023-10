Nel disco ci sono grandi classici e canzoni originali, più duetti con ospiti di spicco come Stevie Wonder, Michael Bublè, Cyndi Lauper

Non è mai troppo presto per cantare le canzoni di Natale. I fan di Cher possono stare sicuri che le prossime festività saranno le più allegre, luminose e rock’n’roll di sempre. Il suo nuovo atteso album, intitolato semplicemente Christmas, è uscito a sorpresa oggi, venerdì 20 ottobre.

Il nuovo album di Cher

Christmas è il nuovo album in studio di Cher dopo cinque anni dal precedente disco. Contiene tredici canzoni: svariati classici del periodo natalizio e quattro brani originali. L’album vanta anche una lista notevole di artisti ospiti. Fra questi, Stevie Wonder, Michael Bublé, Cyndi Lauper, Tyga, Darlene Love.

DJ Play a Christmas Song è stato il primo singolo, scritto da Sara Hudson (già al lavoro con Dua Lipa, Katy Perry, Troye Sivan) e dal suo team che ha contribuito con quattro nuove canzoni all’album.

Scritto principalmente a Los Angeles e Londra, Christmas è stato prodotto dal collaboratore di lunga data Mark Taylor (già al lavoro sullo storico album Believe). Le canzoni includono i classici duetti tra superstar come What Christmas Means To Me con Stevie Wonder e Christmas (Baby Please Come Home) con Darlene Love. Quest’ultima registrò per la prima volta la canzone con il produttore Phil Spector e una 17enne Cher che cantava come corista, oltre a una struggente versione di Home di e con Michael Bublé.

Le dichiarazioni di Cher

“Non lo dico mai dei miei dischi, ma sono davvero orgogliosa di questo. È uno dei momenti più belli della mia carriera”, ha commentato Cher.

Parlando del duetto con Stevie Wonder, Cher ha detto: “Ogni volta che sento quell’armonica, mi sento di nuovo un’adolescente. È un sogno personale che si realizza registrare questa canzone con Stevie”.

Altri due brani di spicco sono un’inaspettata accoppiata con il rapper americano Tyga su un’altra canzone di Sara Hudson, Drop Top Sleigh Ride, e Put a Little Holiday In Your Heart con Cyndi Lauper.

Cher festeggia anche il 25° anniversario del suo disco multi-platino Believe con l’uscita di Believe 25th Anniversary (Deluxe Edition).

La tracklist dell’album di Natale di Cher