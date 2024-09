La musica italiana è in continua evoluzione, con il cambiamento che sta prendendo piede soprattutto in quest’ultimo periodo. I giovani talenti collaborano con i grandi della musica e questo si traduce con idee musicali di altissimo livello.

Artisti del calibro di JVLI stanno scrivendo una storia musicale di grande impatto: è un autore, arrangiatore, cantautore e produttore. Le sue collaborazioni sono molteplici e importanti, come quella con Emma Marrone e Olly. Scopriamo insieme chi è JVLI e qualche curiosità sulla sua vita privata.

Jvli e la collaborazione con Emma Marrone

JVLI è un nome che sta firmando moltissimi successi di questi ultimi anni. La sua collaborazione con Emma Marrone è tra quelle maggiormente consolidate. Tra le basi musicali Emma ne ha diverse create da lui tra cui quella relativa al brano “Apnea” presentato al Festival di Sanremo 2024. Non solo, anche la canzone di Fred De Palma cantata sul palco dell’Ariston porta il suo nome. Il ragazzo è giovanissimo, ma in poco tempo è riuscito a trasformare una grande passione nel suo lavoro.

La collaborazione con la cantante salentina e JVLI non è soltanto lavorativa, ma anche di grande amicizia. Spesso e volentieri sui social postano delle foto o dei reel dove sono insieme, mentre lavorano e si divertono. Un bellissimo legame di cui il produttore ha raccontato durante un’intervista per “Il blog di Gaetano Lo Presti” proprio in occasione del Festival di Sanremo 2024, definendo Emma come una persona generosa e molto umile.

Chi è JVLI: dove vive e fidanzata

Julien Boverod, vero nome di JVLI, nasce ad Aosta nel 1998 e ci vive fino all’età di 18 anni per poi inseguire un semplice sogno: diventare un musicista e produttore affermato. Sapeva che per farlo si sarebbe dovuto trasferire e lasciare la sua famiglia. In un’intervista ad Aostasera.it ha rivelato che prendere questa decisione non è stato semplice, considerando che la madre vive in Francia. Nonostante tutto è andato avanti e ha raggiunto brillantemente il suo obiettivo.

Tra le curiosità che i fan vorrebbero conoscere spunta quella sulla vita sentimentale. Il producer tra i più affermati è molto riservato, per questo motivo nessuno sa nulla in merito.

Dove vive oggi? Grande amico e collaboratore del cantautore Olly, Julien viveva a Torino dove ha iniziato i suoi primi passi nel mondo musicale.

La carriera in ascesa di JVLI

JVLI ha pubblicato le sue prime produzioni con il genere EDM appositamente per poter partecipare ai festival piemontesi. Nel 2018 cambia tutto e inizia a collaborare con artisti di fama nazionale. Per Shade produce 4 brani dell’album Truman conquistando un grande successo. Boro Boro lo vuole al suo fianco nel 2019 per lavorare al suo album e per JVLI i progetti non si fermano, tra collaborazioni individuali con artisti tra i più amati. Come già accennato diventa produttore per Fred De Palma, lavora con Olly (oggi è ancora il suo producer di riferimento) diventando poi un collaboratore di Emma Marrone.

È un momento magico per il produttore e musicista, con nuovi progetti in arrivo che faranno sicuramente sognare.