Chi era Ali Larijani e perché la sua morte cambia gli equilibri in Iran

Chi era Ali Larijani e perché la sua morte cambia gli equilibri in Iran

La notizia della morte di Ali Larijani in un raid israeliano ha subito provocato un’immediata ondata di analisi sulle capacità di comando e sul futuro politico dell’Iran. Per decenni Larijani è stato una figura in grado di muoversi tra apparati militari, istituzioni politiche e centri di potere clericali; la sua scomparsa lascia un vuoto operativo che potrebbe rendere più difficile il coordinamento tra forze di sicurezza, servizi di intelligence e vertici politici durante una fase di scontro regionalizzato.

All’età di 67 anni, Larijani era considerato uno stratega pratico più che un ideologo intransigente: la sua carriera spazia dal comando nei Guardiani della Rivoluzione ai ruoli diplomatici e parlamentari. La notizia che avrebbe trovato la morte mentre si nascondeva in un rifugio insieme al figlio, secondo fonti mediatiche israeliane, rende la vicenda anche un simbolo della guerra degli apparati e della morfologia dei centri di comando nel conflitto in corso.

Il percorso politico e militare di Larijani

Nel corso della sua vita pubblica Ali Larijani ha ricoperto incarichi di primo piano: comandante dei Guardiani della Rivoluzione durante la guerra con l’Iraq, direttore dell’emittente statale, capo negoziatore nucleare e presidente del parlamento per dodici anni fino al 2026. Dal 2004 era consigliere del leader supremo e, con la recente ascesa al vertice del Consiglio supremo di sicurezza, era tornato in posizione centrale nella gestione della strategia nazionale e delle operazioni contro avversari esterni. Il suo profilo tecnico-intellettuale, con studi in matematica e informatica alla Sharif University of Technology e un dottorato in filosofia all’Università di Teheran, spiegava anche il suo approccio analitico ai problemi di sicurezza.

Ruolo e influenza

Analisti internazionali e funzionari citati dai media hanno descritto Larijani come il punto di raccordo tra i diversi centri di potere iraniani: un uomo che sapeva coordinare operazioni complesse e indirizzare risorse militari e di intelligence. Un funzionario militare israeliano lo ha definito il “leader de facto” dell’Iran in alcune circostanze, parola riportata come citazione nel corso delle prime ricostruzioni. Pur non essendo un clerico in senso stretto, proveniva da una famiglia di rilievo clericale ed era fratello di Sadegh Larijani, ex capo della magistratura.

Contesto regionale e reazioni

La morte di Larijani arriva in un quadro già segnato da attacchi contro navi commerciali nello Stretto di Hormuz, raid contro infrastrutture in Iraq e operazioni israeliane contro obiettivi in Libano e Siria. Le autorità marittime internazionali hanno segnalato una serie di incidenti nelle ultime settimane, mentre il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha riferito di centinaia di obiettivi colpiti nel corso dell’attuale campagna militare. Questi elementi mostrano come la tensione non sia confinata a un singolo teatro ma si estenda a più fronti, con impatti sul traffico energetico globale e sulla sicurezza delle rotte navali.

Frammentazione del comando e rischi di escalation

Con la perdita di un coordinatore esperto come Larijani, l’apparato di comando iraniano potrebbe affrontare difficoltà di coesione. La possibilità che risposte locali o autonome da parte di milizie e proxy si moltiplichino aumenta il rischio di escalation incontrollata. Al tempo stesso, leader esterni come il primo ministro israeliano hanno reagito sottolineando il loro obiettivo di intaccare infrastrutture militari e logistiche, mentre negli Stati Uniti parlamentari hanno sollevato preoccupazioni sull’uso dell’intelligenza artificiale nella selezione dei bersagli e sulle conseguenze per le vittime civili.

Prospettive interne e immagine pubblica

Oltre alla dimensione militare, la figura di Larijani aveva una forte valenza politica interna: la sua permanenza a lungo nel sistema lo aveva reso capace di mediare tra correnti diverse e sostenere la sopravvivenza del nezam, il sistema di governo della Repubblica Islamica. Dopo la conferma della sua morte, sui canali ufficiali sono circolati messaggi di commemorazione che richiamano il sacrificio dei militari iraniani, in particolare dei marinai della fregata Dena, utilizzati come elemento di legittimazione e mobilitazione popolare.

Chi prende il suo posto?

La successione pratica nelle responsabilità di sicurezza sarà oggetto di manovre politiche e militari serrate: nomine, rimescolamenti e una possibile maggiore influenza delle componenti più intransigenti potrebbero determinare l’indirizzo delle prossime mosse. Per osservatori esterni, il rischio è che decisioni prese in fretta per colmare il vuoto operativo possano aumentare la probabilità di risposte improvvisate sul terreno e accelerare la dinamica di conflitto regionale.