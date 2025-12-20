Mancano poche ore alla finale di Ballando con le Stelle. Dopo tre mesi di sfide, emozioni e colpi di scena, stasera il pubblico deciderà quale coppia merita di sollevare la coppa, con i riflettori puntati soprattutto su Francesca Fialdini, Barbara d’Urso e Andrea Delogu. Ogni esibizione sarà decisiva: tecnica, passione e percorso personale si intrecciano in una sfida all’ultimo passo di danza.

La finale di Ballando con le Stelle: il gran confronto

Dopo tre mesi di sfide e colpi di scena, la nuova edizione di Ballando con le Stelle giunge finalmente al suo epilogo. Stasera, sabato 20 dicembre, Rai Uno trasmetterà la puntata conclusiva, dove una delle otto coppie rimaste solleverà la tanto ambita coppa.

La tredicesima puntata inizierà con lo spareggio tra Paolo Belli e Anastasia Kuzmina, Rosa Chemical con Erica Martinelli e Martina Colombari con Luca Favilla; chi vincerà lo spareggio si unirà ai finalisti già qualificati: Francesca Fialdini con Giovanni Pernice, Barbara d’Urso con Pasquale La Rocca, Andrea Delogu con Nikita Perotti, Fabio Fognini con Giada Lini e Filippo Magnini con Alessandra Tripoli.

L’attenzione degli appassionati, dei bookmaker e dei giurati è concentrata soprattutto su Francesca Fialdini, Barbara D’Urso e Andrea Delogu, le tre protagoniste che hanno saputo conquistare pubblico e social con percorsi intensi e convincenti.

Chi vince Ballando con le Stelle: la sorprendente previsione di Ivan Zazzaroni

Secondo Ivan Zazzaroni, intervistato da Novella 2000, lo scontro finale potrebbe vedere opposte proprio Barbara d’Urso e Francesca Fialdini: “La Fialdini perché è bravissima, è brava anche Barbara che ha messo in campo il meglio di sé. Loro due in primis. Poi potrebbe vincere anche Andrea Delogu, che forse ha qualche imperfezione in più, ma è molto amata e se lo merita anche di esserlo”.

In controtendenza, Guillermo Mariotto invita a non sottovalutare i concorrenti maschili: “Non sottovalutate i maschi, Filippo e Fabio! Sono le donne che votano, vedrete”, La suspense è quindi altissima: il pubblico avrà l’ultima parola sul vincitore di un’edizione tra le più combattute degli ultimi anni.