La finale di “Ballando con le Stelle” è ormai alle porte, con Barbara D’Urso che senza dubbio stata una delle protagoniste di questa edizione del dance show di Milly Carlucci. Ecco cosa ha però rivelato a “Ballando Segreto.“

Ballando con le Stelle: a un passo dalla finale

Chi vincerà questa edizione di “Ballando con le Stelle“? A breve lo scopriremo, intanto, a “Ballando Segreto“, i concorrenti hanno potuto fare un resoconto del percorso intrapreso.

Tra di loro anche Barbara D’Urso, una delle protagoniste di questa edizione, che ha ballato in coppia con Pasquale La Rocca. Prima di vedere cosa ha detto l’ex conduttrice Mediaset, facciamo un passo indietro. Ieri sera, infatti, è stata ospite di Bruno Vespa a “Porta a Porta“, dove ha ironizzato sul fatto che qualcuno in giuria non la ama: “Credo che mi abbiano voluto bene tutti!“, ha detto ironicamente. Poi ha aggiunto che la parte più difficile del percorso sono state le polemiche alimentate da alcune persone durante le varie settimane.

Ballando con le Stelle, pubblico incredulo: la rivelazione inaspettata di Barbara D’Urso

Ospite di “Ballando Segreto“, ecco cosa ha rivelato Barbara D’Urso, con la finale di “Ballando con le Stelle” ormai alle porte: “sono partita con l’idea di voler vincere, poi piano piano ho capito che sarà un pò difficile. Ho lottato per arrivare in finale, non per vincere. Ovviamente non entro nella mentalità di quella che si accontenta, ma min rendo conto che tutte le coppie rimaste ballano benissimo.”