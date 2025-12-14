Caso a “Ballando con le Stelle” dopo l’esibizione di Paolo Belli e Anastasia Kuzmina. L’ex ballerina Carolyn Smith se l’è infatti presa con la giuria, con Selvaggia Lucarelli che è intervenuta. Ecco cosa è successo.

Ballando con le Stelle, Carolyn Smith contro la giuria

Ieri appuntamento con “Ballando con le Stelle”, puntata ricca di sorprese e colpi di scena.

Dopo l’esibizione di Paolo Belli con Anastasia Kuzmina, l’ex ballerina Carolyn Smith si è scagliata contro la giuria in difesa del cantautore e conduttore, dopo le critiche per l’esibizione da parte degli altri giurati. Selvaggia Lucarelli infatti, dopo l’esibizione di Belli-Kuzmina, ha così commentato: “non hai sbagliato nulla, ma il risultato è sciapo, non ci hai dato nulla di più di quello che avevamo visto fino a oggi“. A questo punto è scoppiata la polemica.

Ballando con le Stelle, scoppia la polemica: Carolyn Smith contro la giuria, interviene Selvaggia Lucarelli

Dopo le parole di Selvaggia Lucarelli su Paolo Belli alla semifinale di “Ballando con le Stelle“, Carolyn Smith non ci ha visto più: “cercherà di non essere troppo polemica. Voi vi siete accaniti contro Paolo, lui ha fatto una scelta, ha scelto di portare se stesso sul palco e a voi non va bene. Bisogna tenere in considerazione la presenza di Paolo, ha fatto tutto quello che gli è stato chiesto e lo ha fatto bene.” Infine, alzando la voce, ha detto: “io sono l’esperta qua, non voglio essere polemica.” A questo punto è intervenuta Selvaggia Lucarelli: “come non vuoi essere polemica? Stai facendo un macello”. Ma non è finita qui, dopo la votazione, con la Smith che ha dato a Belli un 8, è intervenuto Guillermo Mariotto: “la Smith poteva dare 10 visto che ci credeva così tanto.”