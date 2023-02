Chiara Amirante: oggi più che mai importante pensare a cosa conta

Roma, 4 feb. (askanews) – Cosa conta davvero nella vita? Chiara Amirante, fondatrice di Nuovi Orizzonti, a Canale 5 nel programma “I viaggi del cuore” andato in onda da Padova, pone una domanda e propone delle soluzioni dinnanzi allo sfacelo e all’emergenze educativa di oggi. La stessa Amirante ha scritto anche un messaggio in occasione della 45esima Giornata Nazionale per la vita pubblicato nel suo sito.

“La quotidianità a cui siamo abituati è fatta spesso di superficialità e non ci permette di focalizzarci su ciò che conta davvero – ha detto -.

Credo che oggi più che mai, in un tempo particolarmente difficile come quello che stiamo vivendo, con tante sfide che ci interpellano in prima persona, abbiamo tutti bisogno di domandarci ma c’è qualcosa per cui vale davvero la pena vivere, qualcosa che non sia vanità. Abbiamo una vita sola e penso che tutti infondo al cuore desideriamo vivere per qualcosa di grande, ma il più delle volte rischiamo di lasciarci portare dagli eventi, dalla corrente del mondo, viviamo il viaggio della nostra vita con il pilota automatico inserito, nel ‘frullatore’ delle mille cose che ci appaiono urgenti ed importanti senza però fermarci ad individuare le grandi mete che davvero desideriamo raggiungere perché rispondono ai desideri più profondi del nostro spirito e non agli ideali alle aspettative che gli altri con abilità ci hanno proposto o magari imposto.

Sta a ciascuno di noi domandarsi: qual è l’ideale che può dare senso alla mia esistenza? Quale il segno desidero lasciare? Cosa conta davvero? Cosa farei se mi restassero pochi mesi di vita? Abbiamo una vita sola viviamola per qualcosa di grande che possa riempire di senso e di colore ogni attimo prezioso che ci viene donato di vivere”.