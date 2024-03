Sembra proprio che la regina dei social, Chiara Ferragni, abbia deciso di riaprire i commenti su Instagram. Una scelta, quella da parte dell’imprenditrice digitale, che ha sorpreso tutti; una mossa in effetti inaspettata, specialmente dopo la sua recente apparizione a Che Tempo Che Fa, per la quale è stata oggetto di pesanti critiche in seguito all’intervista con Fabio Fazio.

Quello di riaprire i commenti su Instagram sembrava essere un tentativo da parte di Chiara Ferragni di dimostrare ai suoi follower un cambiamento, un tentativo, forse, di riavvicinarsi in qualche modo ai suoi fan. Tuttavia, le cose non sono andate come previsto.

Avrebbe ricevuto critiche

Le critiche sarebbero arrivate in massa, tanto da far sospettare che Chiara potrebbe essere costretta a chiudere nuovamente i commenti. Inoltre, sembra che anche Fedez abbia voluto manifestarle supporto attraverso un post sui social, forse nel tentativo di alleggerire la pressione derivante dagli ultimi eventi.

Chiara e Fedez torneranno insieme?

Nel frattempo ci si chiede se Chiara Ferragni e Fedez torneranno mai insieme. I fervidi fan della (ex?) coppia continuano a nutrire speranze. Le recenti foto che li ritraggono ancora con le fedi nuziali e l’apparizione a Che Tempo Che Fa, durante la quale Chiara ha lasciato intendere una situazione incerta con la frase “con Fedez è una crisi più forte delle altre, vediamo…” hanno alimentato ulteriormente queste speranze. È proprio il “vediamo” che tiene viva la fiamma della speranza nei cuori dei follower, che su ogni post e commento social continuano a sognare un ritorno dei Ferragnez.