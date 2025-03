Un compleanno indimenticabile

Il 23 marzo è stata una data speciale per Chiara Ferragni e la sua famiglia, poiché la piccola Vittoria ha compiuto quattro anni. Per l’occasione, l’influencer ha condiviso un dolce post su Instagram, rivelando un dettaglio inedito sulla sua esperienza di maternità. La Ferragni ha voluto celebrare la sua bimba con parole cariche di affetto, ma ha anche fatto un piccolo strappo a un accordo con l’ex marito Fedez, che prevedeva di non mostrare più i loro figli sui social.

Una rivelazione toccante

Nel post, Chiara ha pubblicato una foto in cui allatta Vittoria, senza però mostrare il viso della piccola. Ha scritto: “La mia piccola peste oggi compie 4 anni”, esprimendo la sua gioia e il suo amore incondizionato. La Ferragni ha anche condiviso una riflessione profonda: “Dopo aver avuto Leo, ho sempre avuto la sensazione che sarei stata mamma solo di maschietti, ed invece poi sei arrivata tu a sconvolgere tutto e a farmi provare l’emozione di crescere una bimba”. Queste parole hanno toccato il cuore di molti, rivelando la bellezza e la complessità della maternità.

Festa a tema e famiglia presente

La celebrazione non si è fermata qui. Chiara ha organizzato una festa a tema Sonic e Amy Rose, in onore dei compleanni ravvicinati dei suoi figli, poiché anche Leone ha festeggiato il suo settimo compleanno solo pochi giorni prima. La festa ha visto la partecipazione di tutta la famiglia di Chiara, comprese le sorelle e la madre, ma Fedez non era presente, segno di un rapporto teso dopo la separazione. Nonostante le difficoltà, Chiara ha dimostrato di saper creare momenti speciali per i suoi bambini, mantenendo viva la magia dell’infanzia.