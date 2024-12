Un inizio d’anno sfortunato per Chiara Ferragni

Il 2024 non sembra iniziare nel migliore dei modi per Chiara Ferragni. L’influencer, attualmente in vacanza a Saint Moritz con la sua famiglia, ha condiviso con i suoi follower una disavventura che le impedirà di godere appieno della sua vacanza. La frattura del mignolo del piede destro, avvenuta in circostanze piuttosto sfortunate, ha costretto la Ferragni a rinunciare a giorni di sci e divertimento sulla neve.

La dinamica dell’incidente

In un video pubblicato sui suoi profili social, Chiara ha spiegato come sia avvenuto l’incidente. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non si è infortunata mentre sciava o praticava attività sportive, ma ha colpito un angolo di un mobile, un evento che ha descritto come “il modo più sfigato possibile” per farsi male. Questo episodio, oltre a essere doloroso, rappresenta un ulteriore colpo per un anno già difficile per l’influencer, segnato da eventi controversi e sfide personali.

Un anno difficile tra sfide e cambiamenti

Il 2024 è stato un anno di alti e bassi per Chiara Ferragni. Dalla controversia del “Pandoro gate” alla sua separazione da Fedez, ogni mese ha portato nuove sfide. La Ferragni ha descritto il suo anno come una vera e propria montagna russa, piena di emozioni e imprevisti. La frattura del mignolo, quindi, non è solo un infortunio fisico, ma un simbolo di un periodo complesso che l’influencer sta attraversando.

La reazione dei fan e il supporto social

Nonostante la disavventura, i fan di Chiara Ferragni hanno risposto con affetto e supporto. I suoi post sulla frattura hanno rapidamente guadagnato migliaia di like e