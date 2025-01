Una festa low profile per l'imprenditrice digitale ma in dolce compagnia.

Primo Capodanno da separati per Chiara Ferragni e Fedez. Se il rapper ha accolto il nuovo anno ai Caraibi, l’imprenditrice digitale ha scelto la montagna, accanto a Giovanni Tronchetti Provera.

Il 2024 è stato senza dubbio un anno difficile per Chiara Ferragni e Fedez, che si sono separati ufficialmente dopo 7 anni di amore. L’ex coppia ha quindi trascorso il primo Capodanno da separati. Il rapper ha festeggiato con gli amici in una discoteca nei Caraibi, mentre l’imprenditrice digitale ha preferito una festa low profile in montagna, a St Moritz, in compagnia dei figli, Leone e Vittoria, di alcuni amici e di Giovanni Tronchetti Provera.

Chiara Ferragni, la festa low profile con Tronchetti Provera

Sebbene la relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera non sia ancora stata ufficializzata, sono pochi i dubbi sulla loro love story. A Capodanno, per esempio, hanno postato foto solo con gli amici e mai insieme, nonostante appunto si trovassero nello stesso luogo. Vedremo se in questo 2025 i due si decideranno a uscire allo scoperto e a ufficializzare la loro storia d’amore.