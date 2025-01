In vacanza nei Caraibi, il rapper ha postato alcune stories per rendere partecipi i suoi follower della particolare terapia a cui si è sottoposto.

Il primo Capodanno dopo la separazione da Chiara Ferragni per Fedez, che ha festeggiato con gli amici in una discoteca nei Caraibi. Ma prima una flebo di vitamine.

Fedez, la flebo prima di festeggiare il Capodanno con gli amici in discoteca

Il 2024 non è stato certo un anno particolarmente da ricordare per Fedez, che ha deciso di accogliere il 2025 assieme ai suoi amici a Saint Barth, nei Caraibi (a breve lo raggiungeranno anche i figli, Leone e Vittoria). Prima però di festeggiare in discoteca il Capodanno, il rapper ha mostrato, attraverso alcune stories, la particolare terapia a cui si è sottoposto per essere super carico per accogliere il nuovo anno. L’ex marito di Chiara Ferragni si è infatti sottoposto a una flebo di vitamine, un vero e proprio boost di energia prima dei bagordi.

Fedez, la flebo vitaminica prima dei festeggiamenti: di cosa si tratta?

Le flebo vitaminiche, IV Drips, in realtà sono diventate una moda di vip e ricconi. Si tratta di iniezioni di vitamine che consentono di restituire energia al corpo in pochi minuti. Tra i vip che si sono sottoposti a questa terapia, e che ne hanno parlato sui social, troviamo Kim Kardashian, Rihanna, Brad Pitt e Melissa Satta.