In una storia su Instagram, il rapper ha fatto un bilancio degli ultimi anni, parlando del tumore al pancreas nel 2022 e del divorzio da Chiara Ferragni nel 2024. Tuttavia, Fedez chiude l’anno con una provocazione indirizzata a Selvaggia Lucarelli. Le sue parole sui social.

Fedez e la provocazione a Selvaggia Lucarelli

Attualmente in vacanza a Saint Barth, Fedez ha raccontato le difficoltà vissute negli ultimi anni, tra cui il tumore al pancreas, i problemi legati agli psicofarmaci e il divorzio. Alla fine della sua riflessione, con tono sarcastico, ha dichiarato che l’unica certezza nella sua vita è che Selvaggia Lucarelli sarà sempre al suo fianco, concludendo con l’ironico “daje treni“.

“2022 tumore al pancreas, 2023 problemi con gli psicofarmaci, 2024 un fantastico divorzio. Io non so cosa mi aspetterà nel 2025, ma so che c’è una sola certezza nella mia vita che Selvaggia Lucarelli sarà sempre al mio fianco“.

I due si sono scontrati più volte, scambiandosi frecciatine e commenti pungenti sui social, con il celebre Pandoro-gate come conflitto più noto. L’ultima provocazione di Fedez non ha ancora ricevuto risposta da parte della Lucarelli.

Fedez, Natale ai Caraibi senza figli

Il rapper sta trascorrendo le vacanze di Natale e Capodanno ai Caraibi, le prime festività lontano dai figli Leone e Vittoria. I due bambini, infatti, sono con la mamma Chiara Ferragni in questi giorni per poi raggiungere il papà. Fedez, in un video su TikTok, aveva raccontato che sarebbe stato il suo primo Natale senza di loro, spiegando che quest’anno erano con Chiara. Aveva anche aggiunto che i bambini lo avrebbero raggiunto dopo Capodanno, non vedendo l’ora di riabbracciarli.