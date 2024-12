La separazione tra Fedez e Chiara Ferragni era al centro delle discussioni da mesi, ma lo scorso 12 dicembre è arrivata l’ufficialità dal tribunale di Milano. Il rapper e l’imprenditrice digitale sono ora legalmente separati e affrontano il primo Natale lontani. Ecco come trascorreranno le festività.

Fedez è partito con un jet privato e ha raggiunto una delle meravigliose spiagge dei Caraibi. Ha pubblicato storie su Instagram dalla sua piscina vista mare e ha mostrato scorci della sua lussuosa residenza, che include spa privata, sala giochi e area fitness, che si dice costi circa 30.000 euro a notte. In vacanza con lui ci sono alcuni amici, tra cui Riccardo Volpato e la coppia Leonardo Maria Del Vecchio e Sara Soldati. Resta ancora da scoprire se con il rapper sia presente una misteriosa donna.

Una certezza, invece, è che i figli non sono con lui: si trovano in montagna con Chiara Ferragni, la nonna Marina Di Guardo e le zie Francesca e Valentina.

“Sono a St. Barth senza i bimbi, purtroppo è il primo natale senza di loro. Quest’anno stanno con Chiara. Ci sentiremo, mi raggiungeranno qui dopo Capodanno. Non vedo l’ora che vengano qui”, ha raccontato Fedez in una diretta su TikTok riguardo le sue vacanze natalizie.

Chiara Ferragni e il Natale con la famiglia

Come da consuetudine, Chiara Ferragni sta passando le festività con i suoi figli Leone e Vittoria e con la sua famiglia sull’Alpe di Siusi. Non ci sono informazioni riguardo ai suoi momenti per le festività con il nuovo compagno Giovanni Tronchetti Provera, con cui ormai ha ufficializzato la relazione. Tuttavia, è probabile che l’influencer abbia scelto di festeggiare il Natale insieme ai bambini, circondata dall’amore dei parenti a lei più vicini.