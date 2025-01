Il silenzio interrotto di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha finalmente deciso di rompere il silenzio riguardo alla sua tumultuosa relazione con Fedez, rivelando dettagli scioccanti che hanno lasciato il pubblico senza parole. In un momento in cui la sua vita personale è sotto i riflettori, l’influencer ha condiviso la sua verità, mettendo in luce un matrimonio segnato da inganni e tradimenti. La confessione è avvenuta in un contesto di tensione, con Fabrizio Corona che aveva già insinuato la presenza di un’amante nella vita del rapper milanese.

Una confessione devastante

Durante un’intervista, Chiara ha descritto il suo matrimonio come un periodo di grande sofferenza, rivelando che Fedez le ha confessato di aver avuto una relazione clandestina che durava da anni. Secondo la Ferragni, il rapper le avrebbe rivelato che la loro storia era iniziata nel 2017, ben prima delle nozze. “Ho vissuto sette anni di relazione in cui ho amato senza freni, ma ho anche sopportato situazioni che avrei mai giustificato per un’amica”, ha dichiarato, evidenziando il suo sacrificio e la sua dedizione.

Il tradimento e la reazione di Chiara

La Ferragni ha raccontato di aver scoperto il tradimento solo dopo che Fedez l’aveva lasciata in un momento di vulnerabilità. “Non ho mai detto nulla pubblicamente, ma ho scoperto che lui mi tradiva proprio mentre io lottavo con le mie difficoltà”, ha affermato. La rivelazione più scioccante è stata la chiamata che Fedez avrebbe fatto alla sua amante poco prima di salire all’altare, un gesto che ha lasciato Chiara profondamente ferita. “Ho vomitato, ho capito che quello che avevo vissuto era stata una totale presa in giro”, ha aggiunto, esprimendo il suo dolore e la sua delusione.

La verità sulla coppia aperta

In un passaggio particolarmente toccante, Chiara ha chiarito che la sua relazione con Fedez non era una coppia aperta, come alcuni avevano insinuato. “Era aperta solo per lui, senza che io ne fossi a conoscenza”, ha spiegato, sottolineando la sua volontà di amare in modo incondizionato. La Ferragni ha concluso il suo racconto con un messaggio di speranza, affermando che merita un amore reale e autentico, non basato su inganni e tradimenti. “Spero che tutti possano trovare un amore vero, perché è il minimo che ci si possa aspettare in questo caos che è la vita”, ha detto.