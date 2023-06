Daniela voleva andare a vedere dal vivo la sua band del cuore ma era incappata in una truffa. Non poteva però immaginare che a regalarle un sogno sarebbe stato lo stesso cantante della band

In questi giorni a Milano è stata senza dubbio Coldplay-mania. Dopo le due straordinarie tappe allo Stadio Maradona di Napoli (dove hanno incantato tutti i presenti con un omaggio alla città e al grande Pino Daniele), la band capitanata da Chris Martin ha terminato ieri sera, giovedì 29 giugno, le quattro date tutte sold out allo Stadio San Siro di Milano che hanno chiuso il loro giro italiano.

Un trionfo annunciato e confermato, che ha visto anche la partecipazione di artisti come Zucchero ed Elisa. Ma non tutto è andato così liscio. O almeno, non per una (inizialmente) sfortunata fan.

La disavventura di Daniela

Per il suo compleanno, Daniela decide di regalarsi insieme a delle amiche il biglietto per l’attesissimo concerto dei Coldplay. Ma qualcosa va storto.

Intervistata da La Vita in Diretta, la ragazza ha raccontato di essere stata truffata durante la vendita dei biglietti. Non poteva però immaginare che a regalarle un sogno dopo un momento di sconforto sarebbe stato proprio Chris Martin.

«Realizziamo che ci avevano truffato e il nostro umore è andato sotto i piedi», ha detto Daniela alle telecamere di Rai Uno. «Il giorno dopo abbiamo deciso di visitare la città. Facciamo un giro, andiamo in un bar e lì c’erano Gwyneth Paltrow con il figlio e lui. Stavano prendendo un caffè. Si sono alzati e ho colto l’occasione per avvicinarli».

La ragazza racconta dunque a Chris Martin la sua disavventura. «Mentre mi firmava l’autografo gli ho spiegato cosa c’era accaduto. Dopo un’ora esatta mi arriva una mail con oggetto ‘Coldplay’. Siamo andate verso San Siro. Abbiamo ritirato i ticket e siamo entrate trionfanti accompagnate dalle hostess nella zona della tribuna», continua quella che ora è diventata una fortunata ammiratrice della band.

Daniela racconta l’incontro con Chris Martin dei Coldplay

La notizia ha fatto il giro dei social network, accrescendo così la stima che i tantissimi fan già nutrono nei confronti di Chris Martin e dei Coldplay, che anche questa volta si sono dimostrati dei veri gentleman inglesi. Qui di seguito il video dell’intervista a Daniela.

non i Coldplay che regalano i biglietti ad una signora che era stata truffata online😭😭😭😭 BELLISSIMO GESTO I MIEI PADRI LI AMO pic.twitter.com/H0J9NmQ8mw — g (@zendayal0vebot) June 29, 2023

Foto: Maria Laura Arturi