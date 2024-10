Christian Rosiello, il guardia del corpo di Fedez, è finito in manette.

Fedez si troverà in cerca di un nuovo guardia del corpo dal momento che Christian Rosiello, il suo attuale, è stato arrestato nel corso di un’operazione che ha messo in manette 19 persone, tra cui leader ultrà di Inter e Milan. L’accusa per Rosiello è di estorsione, pretendendo il pagamento del pizzo dai gestori di vendita di bevande e parcheggi presso lo stadio San Siro di Milano. Rosiello era già stato sottolineato nei media ad aprile per l’aggressione a Cristiano Iovino. Nonostante siano stati identificati dal personale di sicurezza nei filmati delle telecamere, non è stata presentata nessuna denuncia poiché Iovino ha scelto di non procedere legalmente. All’epoca si ipotizzava un accordo economico a cifre elevate per mantenere il silenzio. Solo ieri, Rosiello e Fedez avevano girato un Reel insieme. Tra gli arrestati c’è anche Luca Lucci. Sul tema, Selvaggia Lucarelli ha twittato che trova ironico come Fedez faccia gesti di beneficenza come inaugurare case confiscate alla mafia davanti alle telecamere, ma poi si offre di aiutare criminali come Lucci a gestire l’Old fashion a Milano, cercando persino di intercedere per lui con Boeri. “La beneficienza, sempre usata con coerenza“, ha scritto Lucarelli.