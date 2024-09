Ci sono 10 fatti che potresti non conoscere sul Principe William: soffre di ansia, ha problemi di calvizie e la sua madre è la famosa Lady Diana.

Kate Middleton ha completato con successo il suo ciclo di chemioterapia, con il supporto del Principe William. Trattando poi di William, ci sono 10 fatti interessanti su di lui; definisce la sua cicatrice frontale come "la sua cicatrice da Harry Potter", è stato il primo erede al trono nato in un ospedale, ammette che la paternità ha cambiato le sue abitudini, è servito come pilota di elicotteri per l'ambulanza aerea, ama il surf, ha vissuto un periodo di tensione con Kate nel 2007, ha dovuto affrontare il bullismo, soffre molto per la perdita di sua madre Diana, e infine, ama guardare telefilm con Kate, includendo Game of Thrones e Neighbours.

La bellissima Kate Middleton ha dichiarato di aver completato con successo la sua ciclo di chemioterapia oggi, una notizia che ha sollevato l’umore nel regno e in tutto il mondo. La figura che l’ha supportata principalmente in questo periodo è stato il Principe William, il suo adorabile marito, che ha assunto con grande dignità tutti i loro compiti. Ma sappiamo veramente chi è lui? Si è sempre presentato come un uomo di grande integrità, anche se fa parte di una famiglia di rilevante importanza e complessa da capire in molti aspetti. Ecco 10 fattori interessanti sul Principe William, dal momento del suo parto fino ad ora, tra cui alcuni assolutamente incredibili! 1. Sapevate che il Principe William defini la cicatrice sulla fronte come “la sua cicatrice da Harry Potter” essendo un non seguace appassionato del maghetto di J.K. Rowling? Stranamente, lui stesso riconosce che “A volte risplendente, e la gente la carpa“. La ragione della cicatrice? Un colpo accidentale con un mazza da golf mentre stava giocando con un amico. 2. William è stato il primo erede al trono ad essere nato in un ospedale. Contrariamente alla cultura popolare, prima di lui, nessuno futuro re nacque in un ospedale. La nascita di William e Harry avvenne alla Lindo Wing del St. Mary’s Hospital di Londra, dove Lady Diana li mise al mondo. (Anche Kate ha avuto i suoi figli in questo posto). 3. Le sue abitudini e comportamenti sono cambiati notevolmente dopo essersi trasformato in genitore. Secondo il principe William stesso, da quando George, Charlotte e Louis sono nati, è diventato “inquieto, affettuoso, più ansioso”. Chi potrebbe biasimarlo? 4

Il Principe William è noto per aver servito come pilota di elicotteri per l’ambulanza aerea, un incarico che ha riferito essere impegnativo a causa delle terribili scene di incidenti che ha dovuto presenziare. Come il padre, il nonno e altre generazioni prima di lui, il Principe William è un militare, ruolo conforme alla sua posizione di uomo di Stato. Ha partecipato a ben 156 missioni di ricerca e soccorso. A sorpresa, il Principe ama lo sport, in particolare il surf, che pratica regolarmente sulla costa del Devon in Inghilterra.

Incredibilmente, William e Kate Middleton hanno avuto un breve periodo di tensione nel 2007, che ha messo in dubbio il loro matrimonio. Durante questo periodo di riflessione, il Principe ha detto di avere scoperto aspetti di se stesso che in precedenza non aveva realizzato.

Pur avendo una posizione sociale elevata, William ha dovuto affrontare il bullismo. Nel 2019, l’attore Rob Lowe lo ha preso in giro per la perdita dei capelli, osservando ironicamente la sua preoccupazione per un futuro re “calvo”.

Infine, uno dei fatti più tristi della vita di William è sicuramente la perdita dell’amata madre Diana, una persona che avrebbe voluto poter salvare.

Il Principe William esprime ancora oggi un forte senso di colpa. “Mi provoca tristezza e rabbia il fatto che all’epoca non fossi abbastanza grande per proteggerla”, un’affermazione che sicuramente tocca il cuore, considerando che era solo un giovane bambino. Il decimo dettaglio da conoscere su di lui è la sua passione per i telefilm. Sì, William è come noi! A lui e a Kate, sua moglie, piace molto seguire alcune serie televisive, tra cui Game of Thrones e Neighbours.