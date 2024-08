Incidente in gara per la giovane ciclista Alice Toniolli: le ultime notizie s...

Alice Toniolli, la ciclista 19enne ricoverata in ospedale dopo essere rimasta vittima di un drammatico incidente nella giornata di ieri, giovedì 15 agosto, è fuori pericolo.

Alice Toniolli: le condizioni attuali della ciclista

Il direttore generale dell’azienda ospedaliera di Treviso, Francesco Benazzi, attraverso l’ultimo bollettino medico ha informato che Alice Toniolli “resta in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita“.

Per poter sciogliere la prognosi però c’è bisogno di ulteriore tempo: “almeno due o tre giorni“, ha aggiunto il medico.

L’incidente di Alice Toniolli

La ciclista si trova ricoverata all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dopo aver sbattuto violentemente la testa contro un muretto nella corsa a Vittorio Veneto. La 19enne, ricoverata nel reparto di terapia intensiva, si è procurata politraumi al capo, una contusione cervicale e fratture a una gamba e al costato.

Ancora da chiarire le cause della caduta. A quanto pare all’origine dell’incidente potrebbe esserci un contatto tra la ruota anteriore di Alice e quella posteriore della bici della ciclista che la precedeva.

La gara è stata interrotta per consentire i soccorsi, poi è ripresa con un solo giro del circuito invece dei tre ancora da compiere. Ha vinto Elisa De Vallier, compagna di squadra di Toniolli.

Gli obiettivi raggiunti di Alice Toniolli

Alice Toniolli, classe 2005, corre per la Top Gils Fassa Bortolo. Lo scorso anno è stata campionessa europea ai campionati Europei juniores su strada.