Ciclismo: Vingegaard, 'mi piacerebbe davvero correre alle Olimpiadi di Parigi 2024'

Copenaghen, 27 lug. (Adnkronos) – Il ciclista danese Jonas Vingegaard, due volte vincitore del Tour de France, ha espresso la sua aspirazione a partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi del 2024. "Mi piacerebbe davvero correre alle Olimpiadi. Ho detto all'allenatore della nazionale danese Anders Lund che se vuole che vada, sono pronto", lo ha detto Vingegaard all'agenzia danese Ritzau in occasione della grande cerimonia di benvenuto del campione nel municipio di Copenaghen. "Tuttavia, non è un percorso che mi si addice perfettamente. Ci sono molti ciclisti danesi di talento, quindi potrebbe non selezionarmi". Questi commenti fanno luce sul fatto che mentre Vingegaard è desideroso di rappresentare la Danimarca alle Olimpiadi, rimane realistico riguardo alle possibilità, data la natura impegnativa del percorso e la profondità del talento all'interno della squadra ciclistica danese, secondo l'analisi dei media danesi.

Il percorso ciclistico dei Giochi Olimpici di Parigi è destinato a sfidare i corridori con i suoi 273 chilometri e un totale di 2.800 metri di dislivello. "È meraviglioso sentire l'entusiasmo di Jonas per far parte delle Olimpiadi. Per quanto mi piacerebbe vedere il nostro campione del Tour de France indossare i colori nazionali, non posso ancora garantirgli un posto", ha detto il selezionatore danese Andres Lund al quotidiano Ekstra Bladet. Quando si tratta delle Olimpiadi, il percorso determina tutto. La vittoria di Jonas al Tour de France non gli assicura direttamente un posto. Il livello del ciclismo danese è alle stelle e assicurarsi un posto in tali competizioni sta diventando sempre più competitivo. Vingegaard, il primo danese ad aver vinto due volte il Tour de France, non ha rappresentato la Danimarca nelle principali competizioni internazionali come i campionati europei, i campionati del mondo o le Olimpiadi.