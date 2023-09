Ciclismo: Vuelta, Vingegaard vince la 13/a tappa e Kuss sempre in maglia rossa

Roma, 8 set. – (Adnkronos) – Jonas Vingegaard vince in solitaria la tredicesima tappa della Vuelta a Espana, la Formigal-Col du Tourmalet, di 135 km, con arrivo in salita. Il danese della Jumbo-Visma precede di 30" e 33" i compagni di squadra, lo statunitense Sepp Kuss e lo sloveno Primoz Roglic. Kuss mantiene la maglia rossa di leader della classifica generale con 1'37" su Roglic e 1'44" su Kuss. Domani altra frazione di montagna con l'arrivo in quota nella Sauveterre de Bearn-Larra Belagua, di 156 km.