Cimici a luglio: perché sono ancora presenti?

Il mese estivo porta diversi insetti che possono arrivare a danneggiare gli alberi e le coltivazioni presenti negli orti e nei giardini. Gli insetti come le cimici sono presenti anche nel mese di luglio proprio per tutte queste piante di cui si cibano. Vediamo come distinguerle e i danni che possono provocare, oltre ai rimedi da adottare.

Cimici a luglio

Si pensa che gli insetti come le cimici siano presenti in casa o nei giardini soltanto durante il periodo autunnale-invernale quando le temperature scendono e cercano riparo all’interno. In realtà non è proprio così dal momento che questi insetti si possono trovare anche in altre stagioni, come per esempio, il periodo estivo.

In questa stagione poi le case, gli orti e i giardini possono essere invasi da questa specie e da altre tipologie. Infatti, questo è il periodo in cui la cimice verde, asiatica, dell’olmo o dell’ibisco tende ad essere maggiormente presente negli orti e nelle coltivazioni, in generale, andando così a danneggiare le piante da frutto di cui sono ghiotte.

Inoltre, sia le cimici verdi che quelle asiatiche si nutrono principalmente di foglie e frutti che rischiano di danneggiare gli alberi e i frutteti portando così ad alcune patologie, ma anche a rovinare la pianta stessa che va incontro a disseccamento. Il pomodoro è uno degli ortaggi che maggiormente amano e rischiano di renderlo immangiabile.

Le cimici di specie asiatica sono poi amanti di leguminose, ma anche di basilico, melanzane e peperoni, per cui sarebbe meglio usare delle reti proprio per impedire che vadano sulle piante arrivando così a danneggiarle. I mesi di luglio e di agosto sono i periodi dove è possibile notare una maggiore presenza.

Cimici a luglio: come distinguerle

In questo mese di luglio ci sono alcune specie di cimici che arrivano ad invadere gli alberi, le piante, le coltivazioni e anche i frutteti. Sono specie molto diverse dalla classica cimice verde presente nelle case in autunno, ma è bene capire come distinguerle per riuscire poi ad allontanarle rapidamente e facilmente.

Una delle specie maggiormente presenti nei mesi di giugno e luglio è la cimice dell’olmo, molto attiva in Emilia Romagna. Una specie che tende a invadere le abitazioni soprattutto nei pressi di piante come gli olmi appunto. In estate può abbandonare queste piante e avvicinarsi, in alcuni casi, alle abitazioni nelle zone vicino.

Adottare delle soluzioni casalinghe come mettere delle reti o sigillare gli eventuali accessi di porte e finestre impedisce alle cimici di entrare in casa. Tra le altre specie, anche la cimice asiatica di colore marrone scuro che danneggia le piante e le coltivazioni così come la cimice rossa e nera che si deposita principalmente sugli ortaggi quali i cavoli.

Cimici a luglio: repellente tecnologico

Considerando che gli insetti come le cimici sono presenti anche nel mese di luglio, è consigliabile optare per soluzioni efficaci per allontanarle. Un rimedio quale Ecopest Home è il migliore. Si tratta di un dispositivo diverso dai soliti presenti in commercio in quanto tecnologico, quindi innovativo e all’avanguardia in questo settore.

Un repellente che funziona grazie all’interferenza magnetica e agli ultrasuoni che viaggiando a una velocità di 250 Mega Hertz permettono a questi insetti di evitare di avvicinarsi all’ambiente mantenendo così la casa accogliente e libera da questi parassiti. Il funzionamento è semplice poiché si collega alla presa di corrente per agire rapidamente.

Questo dispositivo permette poi di lavorare su un raggio di una superficie di 250 metri quadrati proteggendo così sia l’ambiente interno che esterno. Inoltre, aiuta a combattere, non soltanto gli insetti come le cimici, ma anche altri parassiti che possono aggirarsi nei dintorni, quali: le mosche, le formiche, le tarme, ma anche le zanzare e le vespe.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Un repellente come Ecopest Home è adatto perché ecologico, quindi non impattante, oltre a essere silenzioso e non fastidioso.

Una formula che si acquista soltanto collegandosi al sito ufficiale del prodotto per garantire l’esclusività e originalità. Si inseriscono i dati personali nel modulo per poi attendere la chiamata dell’operatore che conferma i dati ed evade l’ordine al costo di 49,90€ per due confezioni. Per il pagamento sono ammessi modalità come Paypal, carta di credito e contanti.

